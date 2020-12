Qt sai ison päivityksen, 3D-grafiikkatuki uusiksi

Suomalainen The Qt Company on julkaissut ensimmäisen ison päivityksen Qy-alustaan yli kahdeksaan vuoteen. Uusi Qt tuo paljon uusia ominaisuuksia, uusia tekniikoita ja lisää tuen uusille 3D-grafiikkarajapinnoille.

Teknologiajohtaja Lars Knollin mukaan Qt 6 merkitsee isoa virstanpylvästä suositulle alustariippumattomalle GUI-kehityslaustalle. Moni asia on entisellään: edelleen samasta koodiperustasta voidaan tuottaa käyttöliittymä eri laitealustoille, joka skaalautuu pieniltä ruuduilta suurimmille, maailmanluokan rajapinnat ja dokumentaatio ovat entisellä tasolla, ja koodin ylläpidettävyys on pidetty entisellään.

Qt 6 tuo kuitenkin paljon uutta. Ensinnäkin kehityksessä vaaditaan nyt C++17-versiota. QML on päivitetty uusimpaan. Grafiikka-arkkitehtuuri on uudistettu kokonaan ja Qt Quick -koodi tukee myös 3D-grafiikkaa. Myös koodin kokoaminen (build) on uusittu.

Grafiikkatuen myötä koko rakenne on uusittu. Qt 5:ssa laitteistokiihdytetty grafiikka nojasi pitkälti OpenGL:een. Viime vuosina suosituimmaksi grafiikkarajapinnoiksi ovat nousseet Metal ja Vulkan. Qt 6:ssa tämä hoidetaan niin, että 3D-grafiikalle on uusi abstraktiokerros RHI (Rendering Hardware Interface). Sen avulla Qt-koodi voi hyödyntää kulloisenkin käyttöjärjestelmän natiivia 3D-rajapintaa. Esimerkiksi Windowsissa Qt-koodi käyttää Direct3D:tä ja MacOS:llä Metal-rajapintaa.

Qt Quick 3D on suhteellisen uusi, jo Qt 5 -päivityksissä esitelty moduuli, joka tuo 3D-grafiikkatuen Qt Quick -koodiin. Tärkein lisä Qt 6:n myötä on RHI-grafiikkakerroksen käyttäminen. Myös Qt Quickin säätäminen onnistuu nyt työpöytätyyliin sekä Windowsissa että MacOS:ssä.

Qt:n ohjelmistokehitysalustan avulla yritykset, kuten Bosch, Daimler ja LG, suunnittelevat, kehittävät ja ottavat käyttöön alustariippumattomia sovelluksia ja graafisia käyttöliittymiä. Qt:n teknologiaa käytetään työpöytä- ja mobiilisovelluksissa sekä sulautetuissa järjestelmissä muun muassa kuluttujaelektroniikassa, ajoneuvoissa, lääkinnällisissä laitteissa ja teollisuusautomaatiojärjestelmissä eri puolilla maailmaa.

Iso muutos on myös tapa, jolla Qt-koodi kootaan laitteisiin asennettavaksi (build). Vanhan qmakea tuetaan edelleen, mutta uusiin projekteihin Qt suosittelee CMaken käyttöä.

Lars Knollin mukaan Qt 6 sisältää uusia työkaluja kehittyneempään 2D- ja 3D-grafiikan suunnitteluun sekä tehokkaampaan koodaamiseen mahdollistaen älypuhelimen kaltaisen käyttöliittymän kaikkein edullisimmissakin laitteissa. - Uusien ominaisuuksien lisäksi olemme tavoitelleet uutta ohjelmistokehityksen filosofiaa. Panostimme Qt 6:n kohdalla erityisesti työkalujen ja viitekehyksen yhtenäistämiseen tehdäksemme siitä entistä tuottavamman alustan, joka tukee saumattomasti ohjelmistokehityksen koko elinkaarta, Knoll määrittelee.

