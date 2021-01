ETNdigi-kisa ratkesi – OnePlus-puhelin Turkuun

ETN:n joulun ajan lukijakisassa piti valita ETNdigi-lehden paras artikkeli. Ääniä tuli kaikille lehden artikkeleille, mutta ykköseksi nousi Winbondin artikkeli, jossa käsiteltiin datan ja koodin suojaamista uusilla Secure Flash -piireillä. Kisan palkintona ollut OnePlus Nord N10 5G -puhelin matkaa Turkuun.

Winbondin TrustME-piiri on yksi uusia suojattuja Flash-muistituotteita, joita on tullut markkinoille tarjoamaan turvallinen laitteistopohja sulautetuille laitteille. Nämä suojatut flash-muistit ovat usein tavallisten sulautettujen laitteiden suunnittelijoiden helppo toteuttaa. Niissä on usein vakiomuotoinen flash-kotelo ja nastoitus, ja niitä ohjataan tavallisen SPI NOR Flash -käskykannan avulla.

Winbondin artikkeli löytyy täältä.

TrustME-artikkelin jälkeen suosituin ETNdigi-artikkeli oli ”Design makes the Phone”, jossa HMD Globalin pääsuunnittelija Miika Mahonen esitteli yhtiön laitteiden suunnittelu- ja muotoiluprosessia.

Kisaan tuli satoja vastauksia. Puhelimen voittajaksi valikoitui Harri Käkelä Turusta. ETN onnittelee.