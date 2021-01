Festool on esitellyt uuden SYS-PowerStationin, joka on salkussa mukana kulkeva varavoimalähde. Sen avulla saa käyttöönsä 230 voltin verkkojännitteen, vaikka työmaalla ei sähköä olisikaan. Systainer-salkussa oma voimalaitos painaa vain 16 kiloa.

Tietoturvayhtiön Check Point Software on julkaissut joulukuun haittaohjelmakatsauksensa. Sen mukaan Emotet-troijalainen on palannut yleisimpien haittaohjelmien listan ensimmäiselle sijalle. Sitä on esiintynyt seitsemässä prosentissa yritysverkoista maailmanlaajuisesti.

Hiilidioksidilla on paljon hyödyllisiä ominaisuuksia ja käyttöä teollisuudessa, mutta suurina määrinä se on yksi pahiksia ilmastonlämpenemisen kannalta. Joka tapauksessa CO2-mittaus on tulossa nopeasti yhä useampiin laitteisiin. TDK:n uuden anturin avulla tarkasta mittauksesta tulee yhä helpompaa.

TME kuuluu Arduinon globaalien partnereiden joukkoon. Olemme iloisia, että voimme taata asiakkaillemme mahdollisuuden hankkia aitoja Arduino-kortteja. Jo senkin takia, että Arduino on jatkuvasti kehittyvä alusta, joka mainitaan yhä useammin teollisuussovellusten yhteydessä.

Samsung aikoo torstaina esitellä uudet Galaxy-sarjan laitteensa virtuaalisessa Unpacked 2021 -tapahtumassa. Iltapäivällä esitellään Galaxy S21 -tuoteperhe, jossa Samsung ottaa tärkeän askeleen eteenpäin laturien tehossa ja latausnopeudella.

Kiinalainen Huawei myy ennusteiden mukaan vain 45 miljoonaa älypuhelinta tänä vuonna. Donald Trumpin hallinnon aloittama kampanja pääsee näin ainakin jossakin mielessä tavoitteeseensa. Tämä on sääli, sillä esimerkiksi uusi Mate 40 Pro on monella tapaa upea laite.

CES-messuilla on aina nähty uusia avauksia televisiotekniikassa eikä ensi viikon virtuaalinen messu ole poikkeus. Sony on esitellyt messujen alla uuden Bravia XR -malliston, jossa käytetään uudenlaista, perinteisen tekoälyn päivittävää prosessointia.

ETN:n joulun ajan lukijakisassa piti valita ETNdigi-lehden paras artikkeli. Ääniä tuli kaikille lehden artikkeleille, mutta ykköseksi nousi Winbondin artikkeli, jossa käsiteltiin datan ja koodin suojaamista uusilla Secure Flash -piireillä. Kisan palkintona ollut OnePlus Nord N10 5G -puhelin matkaa Turkuun.

128 gigatavun tallennustilalla varustetun iPhone 12:n valmistaminen maksaa Applelle jopa 431 dollaria. Summa on 26 prosenttia korkeampi kuin iPhone 11:n materiaalikustannukset. Näin arvioi Counterpoint Research laitteesta tekemässään kustannusanalyysissä.

Oululainen Bittium tunnetaan ennen kaikkea korkeimman turvallisuustason viranomaisradioistaan. Nyt yhtiö haluaa viedä osaamisensa autoihin. Ensi viikon virtuaalisilla CES-messuilla se demoaa räätälöitävää Android Automotive -ratkaisuaan, sekä tietoturvallisia ratkaisuja ajoneuvon hallintaan ja liitettävyyteen.