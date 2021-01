Qualcomm on esitellyt toisen sukupolven ultraäänianturin, jolla voidaan lukea käyttäjän sormenjälki kännykän näytöllä. Yhtiön suurin asiakas 3D Sonic -antureille on ollut Samsung ja uuden anturin uskotaan nyt korjaavan Samsungin Galaxy-sarjan ongelmat.

Elisa ostaa saksalaisen ohjelmistotalo camLinen. Yhtiö on valmistavan teollisuuden tuotanto- ja laadunhallintaohjelmistojen toimittaja, jonka globaaliin asiakaskuntaan kuuluu esimerkiks puolijohde- ja elektroniikkavalmistajia sekä uusien materiaalien ja lääkinnällisten laitteiden valmistajia.

Ruotsin televiranomainen PTS päätti armeijan ja turvallisuuspoliisin ohjeiden mukaisesti sulkea Huawei maan tulevien 5G-verkkojen ulkopuolelle. Huawei on nyt teettänyt tutkimuksen siitä, kuinka paljon päätös tulee maksamaan. Hintalappu on korkea.

Käynnissä olevilla CES-messuilla on siirrytty uuteen aikakauteen langattomissa lähiverkoissa eli wifi-verkoissa. Linksys esitteli tiettävästi ensimmäisen 6E-sertifioidun reitittimen, jonka myötä wifi-nopeudet kasvavat merkittävästi. Uuden tekniikan tulo Eurooppaan on vielä hämärän peitossa.

Pari viime vuotta eivät ole olleet helppoja Intelille. AMD on kaapannut osuuksia läppäreissä ja rahakas Macbook-slotti katoaa Applen koneista. Virtuaalisessa CES-tilaisuudessaan Intel esitteli joukon uutuuksia, ja varsinkin yhtiöt tulevat prosessorit osoittavat, ettei sitä aivan vielä kannata haudata.

Voisiko vian korjata jo ennen kuin se on syntynyt? Siihen tähdätään Rejlersin käynnistämässä tutkimushankkeessa, jossa selvitetään mahdollisuuksia tehostaa sähkönjakeluverkkojen vianpaikannusta ja kunnonhallintaa hyperspektrikameran avulla.

Festool on esitellyt uuden SYS-PowerStationin, joka on salkussa mukana kulkeva varavoimalähde. Sen avulla saa käyttöönsä 230 voltin verkkojännitteen, vaikka työmaalla ei sähköä olisikaan. Systainer-salkussa oma voimalaitos painaa vain 16 kiloa.

Tietoturvayhtiön Check Point Software on julkaissut joulukuun haittaohjelmakatsauksensa. Sen mukaan Emotet-troijalainen on palannut yleisimpien haittaohjelmien listan ensimmäiselle sijalle. Sitä on esiintynyt seitsemässä prosentissa yritysverkoista maailmanlaajuisesti.

Hiilidioksidilla on paljon hyödyllisiä ominaisuuksia ja käyttöä teollisuudessa, mutta suurina määrinä se on yksi pahiksia ilmastonlämpenemisen kannalta. Joka tapauksessa CO2-mittaus on tulossa nopeasti yhä useampiin laitteisiin. TDK:n uuden anturin avulla tarkasta mittauksesta tulee yhä helpompaa.

TME kuuluu Arduinon globaalien partnereiden joukkoon. Olemme iloisia, että voimme taata asiakkaillemme mahdollisuuden hankkia aitoja Arduino-kortteja. Jo senkin takia, että Arduino on jatkuvasti kehittyvä alusta, joka mainitaan yhä useammin teollisuussovellusten yhteydessä.