Entinen teknologiajohtaja palaa pelastamaan Intelin

Pat Gelsinger oli Intelin pidetty teknologiajohtaja vuoteen 2009 asti. Tuolloin kävi ilmi, että tie pääjohtajaksi oli tukossa, joten mies päätti lähteä. Joku voisi sanoa, että Intelin vaikeudet alkoivat jo tuolloin. Nyt 30-vuotisen uran Intelillä jo tehnyt Gelsinger palaa pääjohtajaksi.

Gelsinger on vuodesta 2012 asti johtanut VMwarea. Gelsingerin aikana yhtiön liikevaihto kasvoi kolminkertaiseksi, joten näytöt osaamisesta ovat kovat. Gelsinger on myös tekniikkamies henkeen ja vereen, ja hän oli esimerkiksi suunnittelemassa alkuperäistä 80486-prosessoria. Voisi sanoa, että teknologiajohtajana Gelsinger on sekä Core- että Xeon-suoritinperheiden isä.

Intelin pääjohtajana on kesästä 2018 asti toiminut Bob Swan. Swan ei ole tekniikkamies, vaan bisnesjohtaja. Tiedotteessaan Intel toki kehuu Swanin aikaansaannoksia, mutta totuus on, ettei Swanin pätevyys yksinkertaisesti riittänyt kääntämään Intelin kurssia.

Se, että Gelsinger on niellyt ylpeytensä ja suostunut palaamaan ”kotiinsa”, on Intelin kannalta valoisin uutinen pitkään aikaan. Gelsinger-tiedotteessaan Intel korostaa, että yhtiö on ottanut merkittäviä edistysakselia 7 nanometrin prosessissaan. Tämä on ollut Intelin suurimpia ongelmia ja Gelsingerin toivotaan tuovan uutta verta AMD:n teknisen etumatkan saavuttamiseen.

Intel on ollut suurissa paineissa erityisesti omien sijoittajiensa kanssa. Moni on esimerkiksi halunnut, että Intel luopuu omasta piirien valmistuksesta ja siirtyy käyttämään sopimusvalmistusta, kuten valtaosa puolijohdeyrityksistä. Analyytikkojen arvion mukaan Intel ei tätä ryhdy Gelsingerin johdolla tekemään.