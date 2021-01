Check Pointin tietoturvatutkijat kertovat uusimmassa raportissaan, että Microsoft oli loka-joulukuussa 2020 kyberkonnien useimmin jäljittelemä tuotemerkki. Sitä seurasivat DHL ja LinkedIn. DHL oli mukana 18 prosentissa tietojenkalasteluyrityksistä. Tähän myötävaikutti rikollisten hyödyntämä marras- ja joulukuun verkkokauppakausi.

Omron on tuonut markkinoille uudet 1S-servokäytöt ja -moottorit, joihin on integroitu liikkeenohjauksen turvatoiminnot. Turvatoiminnot takaavat koneen käyttäjän turvallisuuden, lyhentävät käyttöönottoaikaa, vähentävät seisonta-aikoja ja pienentävät tuotantotappioita.

Pat Gelsinger oli Intelin pidetty teknologiajohtaja vuoteen 2009 asti. Tuolloin kävi ilmi, että tie pääjohtajaksi oli tukossa, joten mies päätti lähteä. Joku voisi sanoa, että Intelin vaikeudet alkoivat jo tuolloin. Nyt 30-vuotisen uran Intelillä jo tehnyt Gelsinger palaa pääjohtajaksi.

Terveydenseurannassa ollaan siirtymässä kolmanteen aaltoon. Ensimmäisen polven laitteen laskivat lähinnä akselia, toisen polven laitteissa saadaan jo tarkkoja sykelukemia aktiivisuusmittauksen lisäksi. Kolmatta aaltoa on käynnistämässä sveitsiläinen Leman Micro Devices.

AMD käytti virtuaalista CES-messua uusien Ryzen 5000 -sarjan prosessorien julkistukseen. Yhtiö tuo Zen 3 -arkkitehtuurinsa läppäreihin. Samalla yhtiö ilmoitti tuovansa tehokkaimmat 8-ytimiet Threadripper Pro -prosessorit kuluttajien ostettavaksi.

Haittaohjelmia myydään nykyään yhä enemmän palveluina: jos koodi ei toimi, ostaja saa rahat takaisin. Tietoturva-ammattilaiset yrittävät löytää näiden haittojen tehtailijoita. Check Point paikansi ja löysi vuosi aktiivisena olleen haitaketehtailijan pimeästä verkosta.

Ultrakannettavat ja 2-in-1-tyyppiset läppärit ovat käteviä työmatkoilla, mutta yhteen asiaan en eivät ole aiemmin taipuneet: pelaamiseen. Nyt pelikoneistaan tunnettu ROG eli ASUSin Republic of Gamers -osasto on esitellyt koneen, joka pyörittää raskaampiakin pelejä.

Xiaomin halpapuhelimiin keskittynyt POCO toi tänään myyntiin M3-mallin, jonka hinta on 169 euroa. 4 + 128 gigatavun muisteilla varustettu puhelin hakee faneja erityisesti jättimäisellä 6000 milliampeeritunnin akullaan. Myös kolmoiskamera on harvinainen tässä hintaluokassa.

B&K Precisionin on esitellyt uudet BK9140-sarjan tasavirtalähteet. Kolmikanavaisten laitteiden tehotiheys on korkeaa luokkaa ja niihin on tuotu useita paranneltuja ominaisuuksia. Sarjan kaksi mallia, 9140 (32 V, 8 A) ja 9141 (60 V, 4 A), tarjoavat jopa 300 W kokonaislähtötehoa tai 100 W kanavaa kohti kompaktissa 2U-puoliräkkikoossa. Etupaneelissa on 4,3 tuuman LCD- ja lähtöliittimet, jotka tukevat suojattuja banaanipistokkeita tai -haarukkatyyppisiä liittimiä.

Nykyaikaiset asennustesterit mahdollistavat vikavirtasuojien testaamisen monenlaisilla vikavirroilla. Testejä tehdessä tulee muistaa sekä asennusstandardin että suojalaitteiden tuotestandardien vaatimukset.