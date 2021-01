AR eli lisätty todellisuus tarkoittaa yleensä laseja, joihin heijastetaan erilaisia näkymiä kuten informaatiota tai vaikkapa työkoneiden ohjeita. CES-messuilla kalifornialainen InWith Corporation esitteli tekniikan, jolla lisätty todellisuus voidaan tuoda piilolinsseihin.

Autoalan tiedotuskeskus järjesti tänään ”Sadasta nollaan” -webinaarin, jossa pohdittiin keinoja vähentää autoilun ja logistiikan päästöjä. Poliitikkopaneeliin päättynyt tapahtuma vahvisti ainakin sen, että auto ja autoilija säilyy tulevaisuudessakin verokannan ylläpitäjänä.

HMD Global on tuonut 48 megapikselin kameralla ja tehokkaalla akulla varustetun Nokia 5.4 -puhelimen myyntiin Suomessa. Hintaa uutuudella on 199 euroa. HMD:n mukaan laite asettaa uudet kriteerit sille, kuinka hyvän kamera voi saada edullisessa puhelimessa.

Komponenttien verkkokauppias Digi-Key Electronics ilmoittaa, että niin rakentelijoiden kuin ammattisuunnittelijoidenkin suosiossa olevat Raspberry Pi -korttitietokoneet ovat nyt virallisesti osa DigiKeyn valikoimaa.

Dell ja IDC ovat tutkineet pohjoismaisten yritysten pilvikäyttöä. Moni asia mietityttää yrityksiä, kuten tietoturva. Suomen Dellin toimitusjohtaja Antero Sarén muistuttaa, että paras tapa varmistaa tietoturva on kontrolloida yrityksen omaa tai vastuulla olevaa dataa.

Sähköautojen yleistyessä myös niissä käytettyjen akkujen määrät lisääntyvät ja joudutaan miettimään, mitä käytöstä poistettaville akuille tullaan tekemään. Kierrätys yhdistettynä uusiokäyttöön energiavarastona voisi olla eräs ratkaisu, etenkin jos käytettyjen akkujen purku- ja testausprosesseja saadaan parannettua.

Samsung esitteli myöhään eilen uuden Galaxy S21 -sarjansa. Myyntiin tulee jo tammikuussa kolme eri mallia, joissa käytetään pääosin Samsungin omaa Exynos 2100 -prosessoria. Jenkkimarkkinoille on tulossa myös Snapdragon 888 -pohjaisia versioita.

Amerikkalainen Appear Inc. on lanseerannut maailman kevyimmän ja ensimmäisen grafeeniakusta voimansa saavan älypuhelimen. Vedenpitävä laite on herättänyt kiinnostusta ja Appear ottaa jo vastaan ennakkotilauksia.

Check Pointin tietoturvatutkijat kertovat uusimmassa raportissaan, että Microsoft oli loka-joulukuussa 2020 kyberkonnien useimmin jäljittelemä tuotemerkki. Sitä seurasivat DHL ja LinkedIn. DHL oli mukana 18 prosentissa tietojenkalasteluyrityksistä. Tähän myötävaikutti rikollisten hyödyntämä marras- ja joulukuun verkkokauppakausi.

Omron on tuonut markkinoille uudet 1S-servokäytöt ja -moottorit, joihin on integroitu liikkeenohjauksen turvatoiminnot. Turvatoiminnot takaavat koneen käyttäjän turvallisuuden, lyhentävät käyttöönottoaikaa, vähentävät seisonta-aikoja ja pienentävät tuotantotappioita.