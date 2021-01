Helposti tekoäly verkon reunan IoT-laitteille

Tällä hetkellä iso trendi sulautetuissa sovelluksissa on lisätä älyä ja laskentatehoa verkon reunalla olevissa pienissä laitteissa. Nordic Semiconductor kehuu, että sen uuden kehityskortin avulla on helppo tuoda koneoppiminen edge-laitteisiin.

Nordic julkisti äskettäin yhteistyön amerikkalaisen TinyML-asiantuntija Edge Impulsen kanssa. Yhteistyön myötä Nordicin nRF52- ja nRF53-sarjan Bluetooth-asiakkaat voivat ensimmäisinä lisätä tekoälyn ja koneoppimisen ominaisuuksia sovelluksiinsa. Tekoälyn avulla sovellukset voivat mallintaa ja ymmärtää toimintaympäristöään ja tehdä älykkäitä päätöksiä sen perusteella

Nordicin tuotepäällikkö Kjetil Holstadin mukaan yhtiön tuotteilla on aiemminkin käytetty TinyML-laskentaa. – Aiemmin se kuitenkin vaati melko korkeaa matemaattista ja tietokoneohjelmointiosaamista esimerkiksi MATLABilla.

Esimerkkejä tällaisista projekteista on julkistettu Hackster.io:ssa. Smart Parks on villieläinten ElephantEdge-seurantalaite, jossa käytettiin nRF52840-järjestelmäpiiriä. Toinen esimerkki on palkittu EleTect-suunnittelu, jossa seurattiin villieläimiä IoT-laitteilla TinyML-mallien avulla.

Holstadin mukaan TinyML:ää voidaan käyttää normaalien toimintamallien luomiseen ja poikkeamien nopeaan havaitsemiseen. Esimerkkisovelluksia ovat salametsästyksen torjunta (aseen laukausten kuuntelu), ennakoiva ja ennaltaehkäisevä huolto teollisuudessa (julkisen liukuportaan tai hissin värinän merkkivalon muutosten kuunteleminen) ja apuohjelmat, kuten voimajohdon vikojen havaitseminen myrskyn jälkeen.

Nordicin Edge Impulse -kumppanuus keskittyy Edge Optimized Neural- eli EON-kääntimen ympärille. Sen sanotaan optimoivan datan prosessointia ja muistin käyttöä jopa 50 prosentilla, kun TinyML-mallea suoritetaan pienten resurssien korteilla tai IoT-laitteilla.