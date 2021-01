u-blox kutisti IoT-paikannusmodeemin

IoT-laitteissa tavoitteena on jatkuvasti kutistaa tarvittavien laitteiden kokoa ja tehonkulutusta. Sveitsiläinen u-blox näyttää mallia esittelemällä moduulin, jossa minimaalisen pieneen koteloon on integroitu sekä kännykkäverkkojen LTE-M- ja NB-IoT-yhteyksiä tukeva modeemi että M8-paikannusvastaanotin.

Aiemmin sama toiminnallisuus on ollut tarjolla SARA-R5-moduulina, jonka mitat ovat 16 x 26millimetriä. Uusi SiP-koteloitu ALEX-R5 kutistaa samat toiminnot 14 x 14 millimetriin eli yli puolta pienempään.

Kaikki uutuuspiirin komponentit on suunniteltu talon sisällä, u-blox kehuu. IoT-modeemin lähetysteho on 23 dBm, joten yhteys verkkoon löytyy kaikkialla, myös verkon reunalla. Dataliikenne on alusta asti suojattu Secure Cloud -toiminnon ansiosta.

Järjestelmäpiirillä on oma dedikoitu antenniliitäntä, joten paikannus onnistuu samanaikaisesti IoT-yhteyden kanssa. Paikannustehoa on parannettu CellLocate-tekniikalla, jolla löytää lähimmät tukiasemat. Toinen paikannusta parantava tekniikka on AssistNow, joka tuo vastaanottimeen esimerkiksi aika- ja satelliittien sijaintidataa mobiiliverkon välityksellä. Molemmat tekniikat ovat u-bloxin omaa käsialaa.

ALEX-R5 on optimoitu pienen tehonkulutuksen paristosta riippuvaisille sovelluksille. Yhtiö odottaa sille käyttöä esimerkiksi puettavissa laitteissa ja lääketieteen ja terveysteknologian tuotteissa. SiP-ratkaisun näytetoimitukset alkavat vielä vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.