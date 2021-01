Suomalaista robottiautoa testataan Norjan talvessa

Suomalainen itseohjautuvien ajoneuvojen ohjelmistoja kehittävä Sensible 4 aikoo seuraavaksi pilotoida ratkaisujaan Norjan talvisilla teillä. Yhtiö on aloittanut pilottia edeltävät valmistelut Gjesdalissa, Norjassa. Tähän sisältyy koeajot ja reitin kartoitus autonomisilla Toyota-ajoneuvoilla.

Pilotti on osa EU:n rahoittaman FABULOS-projektin kenttätestausvaihetta. Gjesdalin pilotti on suoraa jatkoa Helsingin testille, joka järjestettiin keväällä 2020. Gjesdal-pilotti tuo markkinoille uudet Toyota Proace -ajoneuvot, uuden version autonomisesta ajo-ohjelmistosta ja uusia ominaisuuksia kysyntään perustuvaan julkiseen liikenteeseen.

Koronatilanteen takia Sensible 4 -testiryhmä vietti ensimmäiset päivät Norjassa karanteenissa. Pilotti on alkamassa pian, ja sen on tarkoitus jatkaa helmikuun 2021 loppuun saakka.

Norjalainen tiestö on hyvä testi robottiajamiselle. Autojen pitää liikkua pitkin jyrkkiä mäkiä, avoimia teitä ja kapeita esikaupunkikatuja. Tällä hetkellä pilottipaikka Gjesdalissa lähellä Stavangerin kaupunkia on lumen peitossa. Ankarat sääolosuhteet aiheuttavat yleensä ongelman autonomisille ajoneuvoille, mutta Sensible 4:n mukaan sen ajo-ohjelmisto on ainoa, joka pystyy ajamaan kaikissa sääolosuhteissa, myös lumisateessa.

Pilotin etäohjauskeskus rakennetaan myös Gjesdaliin. Keskuksella on tärkeä rooli, koska se mahdollistaa etäavun ja asiakaspalvelun itsenäisille ajoneuvoille ja niiden matkustajille.

Toyota-ajoneuvojen lisäksi pilotissa käytetään myös pientä Renault Twizy -pohjaista koeajoneuvoa. Pilottia ajetaan yhteistyössä espanjalaisen Shotlin kanssa FABULOS-projektissa. Suunniteltu reitti on 3,3 kilometriä pitkä ja sitä ajetaan ilman matkustajia.