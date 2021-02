Laivaväylistä tulee älykkäitä

Kun ruotsinlaiva lipuu Turun satamasta saaristomerelle, syväväylän varrella oleva anturiasema tunnistaa liikkeen ja alkaa tallentaa tietoja. Se tekee havaintoja meriliikenteestä ja tuottaa väylästä tilannekuvaa. Datan avulla väylästä tulee älykäs ja tulevaisuudessa voi olla, että huviveneilijäkin voisi seurata väylän liikennetilannetta esimerkiksi reaaliaikaisena kuvana verkosta.

Älykkäämmän väylän kehittäminen on osa vuosi sitten alkanutta Sea for Value -ohjelmaa (S4V), jonka ensimmäinen osa, Fairway-projekti, keskittyy tulevaisuuden väyläpalvelujen kehittämiseen ja testaamiseen sekä etäluotsaukseen. Testiasema asennettiin paikalleen kesällä ja se tallentaa tietoja puolentoista vuoden ajan. Asema on kestänyt hyvin talven lumet ja pakkaset. Merivedenvirtausmittari nostettiin ylös, kun meri alkoi jäätyä.

Testiaseman kamerat tallentavat sekä videokuvaa että lämpökamerakuvaa. Lisäksi anturitestiasema tallentaa tietoja esimerkiksi merivirtojen ja tuulen suunnasta sekä nopeudesta, ilmanpaineesta ja lämpötilasta. Aseman avulla selvitetään, millaisia laitteita tarvitaan älyväylän rakentamiseen ja miten sen välittämiä tilannetietoja voidaan hyödyntää.

Anturitestiasemassa itsessään on jonkin verran laskentatehoa. Kerätyt tiedot se lähettää LTE-modeemilla matkapuhelinverkon kautta pilvipalveluun, josta data on kaikkien ohjelmaan osallistujien käytettävissä tutkimus- ja tuotekehitystarpeisiin. Tietojen avulla kehitetään muun muassa hahmontunnistusalgoritmeja sekä tutkitaan merivirtojen ja tuulten vaikutusta.

DIMECCin johtamassa Sea for Value -ohjelmassa luodaan valmiuksia etäohjattavaa ja itseohjautuvaa meriliikennettä varten. Siinä keskitytään uudenlaisiin palveluihin ja tietovirtoihin sekä luodaan valmiuksia edistyneiden autonomisten toimintojen ja navigoinnin käyttöön.

Lisätietoja S4V-ohjelman sivuilta.