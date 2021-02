SK hynix laajentaa EUV-tuotantoon

Korealainen SK hynix on Samsungin ja Micronin ohella yksi kolmesta suuresta DRAM-valmistajasta. Nyt Hynix ilmoittaa saaneensa valmiiksi uusimman tuotantolaitoksena. 3.5 miljardia dollaria maksaneen M16-tehtaan myötä yritys siirtyy samalla uuteen aikakauteen tuotannossaan.

Icheonin kampukselle rakennettu M16 on Hynixin ensimmäinen tuotantolaitos, jossa DRAM-piirejä tullaan valmistamaan EUV-prosessissa. Siinä vanha 139 nanometrin laseriin perustuva askelvalotus korvataan 13,5 nanometrin ultraviolettivalonlähteellä.

EUV on vasta nyt tulossa laajemmin DRAM-piirien tuotantoon. Kun esimerkiksi Micron esitteli pari päivää sitten ensimmäiset 1α-piirinsä, niiden valmistus tapahtuu edelleen perinteisellä askelvalotuksella.

Icheonin kampuksella (kuvassa) M16 erottuu selvästi massiivisimpana rakennuksena. Tehtaassa on tuotantotilaa 57 000 neliömetriä, mikä vastaa kahdeksan jalkapallokentän kokoa. M16-tehdas on 336 metriä pitkä, 163 metriä leveä ja 105 metriä korkea. Se on yhtä korkea kuin 37-kerroksinen asuintalo.

1α-prosessilla SH hynix sanoo aikovansa valmistaa DRAM-piirejä tämän vuoden jälkipuoliskolla.