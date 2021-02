Maailman ensimmäinen PCIe 5.0 -kytkin

PCIe-väylä on tällä hetkellä rynnimässä laajasti 4.0-sukukpolveen, mutta pian edessä on jo seuraava polvi eli 5.0-standardi. Se nostaa datanopeuden kaksinkertaiseksi. Microchip Technology on ensimmäisenä yrityksenä esitellyt PCIe 5.0 -kytkinpiirien sarjan.

Uusi kytkinperhe on nimeltään Switchtec PFX PCIe 5.0. Sen myötä Microchipistä tuli samalla ensimmäinen puolijohdeyritys, jonka valikoima kattaa kaikki OCIe5-linkkien komponentit kytkimistä ajastimiin.

Uudet Switchtec PFX -kytkimet siirtävät dataa 32 gigasiirron (GT, gigatransfers) nopeudella sekunnissa. Yhdellä linjalla tämä on noin 4 gigatavua sekunnissa. Kytkimet voidaan erilaisissa infralaitteissa yhdistää XpressConnect PCIe 5.0 -ajastimiin ja Compute Express Link- eli CXL-vastaanottimiin. Tuloksena on alhaisen latenssi nopea ratkaisu, jonka yhteentoimivuus on taattu, Microchip kehuu.

Switchtec PFX PCIe 5.0 -kytkimet tukevat 28-100 linjaa ja jopa 48 NTB-siltalinjaa (non-transparent bridges). Kun PCIe 5.0 -datanopeus on 32 GT / s, signaalin eheys ja monimutkaiset järjestelmätopologiat aiheuttavat merkittäviä haasteita sekä signaalipolun kehitykseen että sen eheyden varmistamiseen. Tätä varten Switchtec PFX PCIe 5.0 -kytkin tarjoaa kattavan joukon virheenkorjaus- ja diagnostiikkatoimintoja.

Ensimmäisenä PCIe 5.0:een on siirtymässä Intel tulevissa datakeskusten Sapphire Rapids Xeon -prosessoreissaan. Niiden aikataulu on vielä auki, mutta kehittäjille Microchip tarjoaa sekä näytepiirejä uusista kytkimistään että tarvittavat kehitystyökalut.