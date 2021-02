Scania on saanut luvan Ruotsin kuljetushalliukselta testata itseohjautuvia kuorma-autoja normaalissa liikenteessä E4-moottoritiellä Södertäljen ja Jönköpingin välillä Ruotsissa. Testaus toteutetaan yhteistyössä TuSimplen kanssa.

Sveitsiläinen PhotonFocus tunnetaan laadukkaiden CMOS-pohjaisten ammattikameroiden kehittäjänä. Nyt yhtiö sanoo kehittäneensä maailman ensimmäisen UV-kameran, jossa käytetään globaalin sulkimen tekniikkaa. Kenno yltää aina 170 nanometrin aallonpituuteen asti.

Suomalaisessa teknologiateollisuudessa on tapahtunut selkeä käänne parempaan. Teknologiateollisuuden tilauskantakysely osoittaa, että tilaukset kääntyivät viime vuoden lopulla selvään kasvuun, tilauskanta vahvistui ja myös tarjouspyyntöjen määrä hypähti ylöspäin.

PCIe-väylä on tällä hetkellä rynnimässä laajasti 4.0-sukukpolveen, mutta pian edessä on jo seuraava polvi eli 5.0-standardi. Se nostaa datanopeuden kaksinkertaiseksi. Microchip Technology on ensimmäisenä yrityksenä esitellyt PCIe 5.0 -kytkinpiirien sarjan.

Nokia yllätti tänään analyytikot odotettua paremmalla loppuvuoden tuloksellaan. Koko vuoden liikevoitto oli lopulta 918 miljoonaa euroa. 5G-laitteissa Nokia on onnistunut nostamaan ReefShark-piirisarjojen toimitusosuuden 43 prosenttiin.

Näyttää siltä, että pääkaupunkiseudulla tulee joka toinen talvi reilusti lunta. Nyt lunta alkaa olla riittävästi, ainakin näin lumihommien kannalta. Scanoffice varoittaa, että lumen painosta katolla olevat aurinkopaneelit ovat vaarassa taipua ja rikkoutua, mikäli kiinnitysjärjestelmän kehityksessä ei ole otettu lunta huomioon.

Korealainen SK hynix on Samsungin ja Micronin ohella yksi kolmesta suuresta DRAM-valmistajasta. Nyt Hynix ilmoittaa saaneensa valmiiksi uusimman tuotantolaitoksena. 3.5 miljardia dollaria maksaneen M16-tehtaan myötä yritys siirtyy samalla uuteen aikakauteen tuotannossaan.

Oululainen TactoTek tunnetaan ruiskuvalettujen toiminnallisten elektroniikkaosien kehittäjänä. Nyt VTT on tutkinut IMSE-pohjaisten elektroniikkaosien elinkaarta verrattuna perinteisiin muoviosiin. IMSE on myös erittäin ympäristöystävällinen tekniikka.

Kuopiolainen Northern Pails esitteli pari vuotta sitten mullistavan Bluetooth-kaiuttimen, joka ensimmäisenä maailmassa kestää kuumaa, kylmää ja kosteutta. Nyt ZONE-kaiuttimen tuotanto on saatu käyntiin. ZONE-kaiuttimella pystyy kuuntelemaan musiikkia tavanomaisten olosuhteiden lisäksi myös vaikkapa kuumassa saunassa, porealtaalla tai talvisessa pakkasessa. Lisäksi ZONEa voi käyttää valaistuksensa sekä maljamaisen muotoilunsa ansiosta saunakiuluna, säilytysastiana tai esimerkiksi juomien jäähdyttämiseen.

Ethernetin tuore versio 10BASE-T1S tuo paljon etuja tehdasautomaation, ajoneuvojen ja tietokonejärjestelmien uusiin sovelluksiin. Tärkeimpiä ovat multidrop-verkkorakenne, lähetysdatan törmäykset estävä vuorottelu, alhainen latenssi ja vankat turvamekanismit. Kaikki järjestelmien suunnitteluun tarvittavat työkalut ovat jo käytettävissä.