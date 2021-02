Yhä useammissa laitteissa operaattori tunnistaa ja autentikoi käyttäjänsä sulautetulla SIM-piirillä perinteisen SIM-kortin sijaan. Nyt tulollaan on uusi ratkaisu, joka korvaa SIM-toiminnot laitteen järjestelmäpiirille lisätyllä ohjelmistolla. Tekniikan nimi on iSIM eli integroitu SIM. Sen uskotaan esimerkiksi mullistavan IoT-laitteiden suunnittelun.

Huawei kertoi Shanghaissa käynnissä olevilla Mobile World COngress -messuilla, että sen älykellot saavat vihdoin odotetun tuen kolmannen osapuolten sovelluksille. Tämä on tärkeä lisäys kelloihin, jotka tunnetaan ennen kaikkea pitkästä akkukestosta.

Langaton lataaminen on kätevää ja siihen on olemassa suosittu Qi-standardi. Sen rinnalle on nousemassa NFC-lataus, joka sopii paremmin pienitehoisten laitteiden lataamiseen.

Omron on esitellyt uuden kompaktin robotin, joka tarjoaa vahvaa suorituskykyä markkinoiden pienimmillä kokonaiskustannuksilla. i4L SCARA -robotin kompaktin mallin ja pienen koon ansiosta robotti on helppo asentaa, ja se voidaan kiinnittää pöydälle tai seinälle ilman erillisiä lisävarusteita tai kiinnikkeitä.

Vielä viisi vuotta sitten ennustettiin, että vuonna 2020 IoT-laitteita olisi maailmassa 50 miljardia. Ennuste meni pahasti pieleen. Southamptonin yliopiston professori William Webb kertoo, että moni asia IoT-ennusteissa osoittautui myytiksi.

Tietoturvayritys Trend Micro kertoo havainneensa vuoden 2020 aikana 126 000 kyberuhkaa minuutissa. Erityisesti etätyöntekijät ja kotitoimistot joutuivat koville hyökkäysten määrän kasvaessa 20 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Raportin mukaan erityisesti kotiverkot olivat viime vuonna houkuttelevia kohteita verkkorikollisille, sillä niiden kautta on mahdollista tunkeutua myös etätyöläisten työpaikkojen yritysverkkoon.

Tietoturvayhtiö Chek Point Software käynnisti eilen kaksipäiväisen virtuaalisen CPX 360 -tapahtumansa. Sen alkajaisiksi perustaja ja pääjohtaja Gil Shwed esitteli ”pitkään aikaan tärkeimmän tuotejulkistuksensa” eli Harmonyn.

Qualcomm tunnetaan ennen kaikkea älypuhelinten sovellusprosessoreista, mutta sen energiatehokas ja suorituskykyinen Arm-arkkitehtuuri sopii muihinkin laitteisiin. Seuraavaksi Snapdragon-brändiä ollaan viemässä lisätyn todellisuuden laseihin.

Viavi Solutionsin tilastojen mukaan 5G-verkoilla katettujen kaupunkien määrä on nyt noussut globaalisti 1336:een. Tämä tarkoittaa 350 prosentin kasvua viime vuonna pandemiasta huolimatta. 5G on käytettävissä lähes joka kolmannessa maassa.

Mobiilikäyttäjien kokemuksia tutkiva amerikkalainen Tutela Technologies on saanut valmiiksi suuren pohjoismaisen tutkimuksensa. Uusimman State of Mobile Experience -raportti perustuu yli 1,8 miljoonaan nopeusmittaukseen kaikkialta Pohjoismaista. Suomessa listan kärkeen nousi Telia.