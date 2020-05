Huawein älykellon salaisuus on uutuuspiirissä

Älykelloissa keskeisiä ominaisuuksia on akunkesto. Huawei on pyrkinyt ratkaisemaan ongelmaa kahdella tavalla: käyttöjärjestelmällä ja omilla piiriratkaisuilla. Uusi Watch GT 2e on tästä hyvä taidonnäyte, se jaksaa yhdellä latauksella kahden viikon ajan. Android Wearista Huawei luopui jo aiemmin. Viime vuonna se esitteli ensimmäisen itse kehittämänsä prosessorin puettaviin laitteisiin. Kirin A1 -piiri on Arm Cortex-M7-pohjainen piiri, jolla on Bluetooth-radion lisäksi audioprosessori, sovellusprosessori sekä tehonhallintapiiri.

Huawein kehittäjät muistuttavat, että pitkästä akunkestosta huolimatta Watch GT 2e tukee nopeaa datansiirtoa BT 5.1 -standardilla. Uusin Bluetooth-standardi takaa, että kello synkronoi älypuhelimen kanssa pidemmänkin matkan päästä.

Watch GT 2e:ssä on älykelloille varsin tyypillisen kokoinen 455 milliampeeritunnin litiumioniparisto. Se painaa 7,5 grammaa ja on suunniteltu kellon pohjaan. Huawein mukaan akkusuunnittelu on hyvin samankaltainen kuin muidenkin valmistajien kelloissa. Myöskään akun kapasiteetti ei ole mitenkään poikkeuksellinen.

Kellossa on yhteensä seitsemän anturia (kiihtyvyys-, gyroskooppi-, geomagneettinen, optinen sykeanturi, ympäröivää valoa aistiva sensori, sekä valo-, ilmanpaine- ja näytön liuku- ja kosketuseleitä aistiva kapasitiivinen anturi. Antureiden tuottama informaatio, kuten syke tai happisaturaatiota esitetään 1,39-tuumaisella näytöllä, jonka tarkkuus on 326 pikseliä tuumalla. Näyttö on terävä ja kirkas, ja keskimäärin se käynnistyy 200 kertaa vouorokaudessa. Huawein kehittäjät uskovat, että puettavien laitteiden näytöt kehittyvät kyllä yhä paremmiksi. Akunkeston kannalta tärkeää on sammuttaa näyttö mahdollisimman nopeasti, kun tarvittava informaatio on luettu.

Kehittäjien mukaan pitkä akunkesto perustuu sekä Kirin A1 -prosessorin vähävirtaisuuteen että piirillä prosessoitaviin algoritmeihin. Esimerkiksi kaksitoimisen Bluetooth-yhteyden prosessori osaa valita älykkäästi niin, että tarvittaessa yhteys isäntälaitteeseen pysyy viidenneksen pidempään. Sama pätee sykemittaukseen: tyypillisissä käyttöskenaarioissa Kirin A1 on noin 15 prosenttia muita piirejä energiatehokkaampi.

Algoritmien avulla Watch GT 2e osaa myös päätellä, mitä käyttäjä aikoo tehdä. Se tunnistaa useita liikuntamuotoja, nukkumaan menemisen ja matkalla olemisen. Kellon tehonkulutus säädetään tämän älykkyyden avulla mahdollisimman pieneksi, jotta akku kestää pidempään.

Puettavat laitteet ovat usein pitkiä aikoja valmiustilassa tai tekevät vain mittauksia tietyin väliajoin. Huawein mukaan tehonkulutus joutilaana eli ns. idle-moodissa ei kuitenkaan ole kovin korkealla listalla, kun laitteisiin valitaan komponentteja. Yhtiöllä on erittäin ankarat testaus- ja laatukriteerit, joiden perusteella komponentit valitaan.

Aiempien Huawein älykellojen tapaan Watch GT 2e:stä löytyy useita jyväskyläläisen Firstbeatin kehittämiä hyvinvointitoimintoja.