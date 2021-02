WebOS tulee muidenkin televisiovalmistajien käyttöön

Televisioliiketoiminnassa on ollut selvää, että eri valmistajat käyttävät omia käyttöjärjestelmiään. Älytelevisioiden mytä tämä näyttää murtuvan. LG Electronics avaa pelin avaamalla WebOS-käyttöjärjestelmän myös muiden valmistajien käyttöön.

WebOS on Palmin alun perin kehittämä Linux-pohjainen mobiilikäyttöjärjestelmä. Vuodesta 2013 lähtien WebOS on ollut LG Electronicsin omistuksessa ja se älytelevisiossa alusta on tullut tutuksi miljoonille.

Nyt koko ekosysteemi tulee muiden valmistajien ulottuville. Käytännössä WebOS:n lisensoijat saavat käyttöönsä älytelevision käyttöliittymän. Pakettiin tulee myös esimerkiksi puhehaku ja -ohjaus, jotka ovat jo jonkin aikaa löytynyt LG:n uusista televisioista.

WebOSstä löytvät integroituna kaikki esimerkiksi suosituimmat suoratoistopalvelujen sovellukset. Lisäksi LG on kehittänyt alustalle omat stiimauspalvelunsa.

LG:n mukaan jo yli 20 televisiovalmistajaa ympäri maailmaa on jo sitoutunut webOS-kumppanuuteen, mukaan lukien RCA, Ayonz ja Konka, kuten useampia kumppaneita, joiden odotetaan liittyvän tulevaisuudessa. WebOS-ekosysteemiä tukevat muun muassa Realtek, Nuance, Gracenote, CEVA ja Universal Electronics.