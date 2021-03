Bidenin sähköautotavoitteilla ongelma: mistä litiumia?

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on ympäristöasioiden suhteen lähes vastakkaisella kannalla kuin karismaattinen edeltäjänsä. Biden haluaa korvata valtionhallinnon 645 tuhatta ajoneuvoa sähköautoilla. Tavoitteella on kuitenkin iso ongelma: litium.

Biden ilmoitti pian virkaanastumisensa jälkeen korvaavansa valtion kaasuautot amerikkalaisilla sähköautoilla. Valikoima kattaa 245 tuhatta henkilöautoa, 173 tuhatta armeijan ajoneuvoa ja 225 tuhatta postin autoa.

Näiden autojen akustoihin tullaan tarvitsemaan valtavat määrät litiumia. Määrä vastaa 12-kertaisesti sitä määrää, joka litiumia tällä hetkellä louhitaan Yhdysvalloissa.

Amerikkalaiset autonvalmistajat voisivat toki ostaa litiumin akkuihinsa Kiinasta, mutta maiden väliset kauppasuhteet saattavat estää tämän. Eivätkä kovin monet halua tukeutua litiumin tuotannossa nimenomaan Kiinaan.

Ongelman kotimaisella ratkaisullakin on haasteensa. USA:ssa on litiumivarantoja, mutta niiden louhintaa vastustavat laajasti eri eläinlajien ja luonnonsuojelijat. Joita Biden on halunnut tyynnytellä luovuttamalla 30 prosenttia valtion omistamista maista luonnonsuojelualueiksi.

Suurista autonvalmistajista Ford, BMW ja Daimler ovat jo päättäneet, että käyttävät tulevissa autoissaan vain litiumia, joka on louhittu ympäristöystävällisistä kaivoksista.