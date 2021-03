Sulautettuja ratkaisuja kehittävä taiwanilainen Advantech on esitellyt luottokortin kokoisen korttitietokoneen, jolla tehoa tuo 11. sukupolven Core -prosessori. Parhaimmillaan SOM-7583-kortille saa jopa 4-ytimisen Core i7 -suorittimen.

F-Secure on voittanut jälleen AV-TEST-vertailussa Best Protection -palkinnon niin koti- kuin yrityskäyttäjäluokassakin. Tämän lisäksi F-Secure sai vielä Best Performance -palkinnon kotikäyttäjille tarkoitettujen tietoturvaratkaisuiden vertailussa. F-Secure on palkittu samassa vertailussa seitsemän kertaa viimeisen 10 vuoden aikana.

Tutkimuslaitos Dell´Oro on julkistanut matkapuhelinverkkojen laitetoimittajien ranking-listan viime vuodelta. Huawein rajoituksista huolimatta se kasvatti markkinaosuutensa 31 prosenttiin.

Toshiban entinen flash-ryhmä eli nykyinen Kioxia on esitellyt teratavun sulautetun flash-muistin, joka on tähän asti markkinoiden ohuin. Sen myötä saadaan lisää joustavuutta esimerkiksi 5G-älypuhelimien suunnitteluun.

Huawei kertoo, että sen oman AppGalleryn sovelluslatausten määrä lähes kaksinkertaistui vuoden aikana. Sovelluskaupalla on tällä hetkellä yli 530 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää. Nopean kehityksen taustalla vaikuttaa erityisesti mobiilipelien kasvu.

GSMA-järjestö yrittää organisoida kesä-heinäkuun vaihteessa normaalit, fyysiset Mobile World Congress -messut. Kaikki eivät tapahtuman terveysturvallisuuteen usko. Ericsson ilmoitti jäävänsä pois messuilta.

Erilaisilla haittaohjelmilla onnistuttiin viime vuonna iskemään Windows-koneisiin 110 miljoonaa kertaa. Malwarebytesin haittaohjelmaraportin mukaan saastumisten määrä kuitenkin pieneni 12 prosenttia edellisvuodesta.

Samsung on esitellyt uusitun NVMe-ohjaimella varustetun 980 SSD -levyn. Kyse on yrityksen ensimmäisestä SSD-asemasta ilman DRAM-muistia. Sen myötä NVMe-nopeus tulee tarjolle edullisempaan hintaan.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on ympäristöasioiden suhteen lähes vastakkaisella kannalla kuin karismaattinen edeltäjänsä. Biden haluaa korvata valtionhallinnon 645 tuhatta ajoneuvoa sähköautoilla. Tavoitteella on kuitenkin iso ongelma: litium.

Check Point Researchin tutkijat ovat löytäneet Google Play -kaupasta haittaohjelman, joka on suunniteltu toimittamaan muita haittaohjelmia uhrin puhelimelle. Näitä dropper-ohjelmia löytyi kaikkiaan kymmenestä apuohjelmasta. Google kertoo poistaneensa haitalliset sovellukset.