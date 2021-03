Trickbot kaappasi Emotetin paikan

Check Point Research on julkaissut helmikuun haittaohjelmakatsauksensa. Tutkijat kertovat, että Trickbot-troijalainen oli helmikuussa haittaohjelmien kärkisijalla ensimmäistä kertaa. Tammikuussa se oli listan kolmantena.

Check Pointin tutkijat raportoivat, että tammikuisen Emotet-bottiverkon hajottamisen jälkeen verkkorikolliset ovat hyödyntäneet muita huippuunsa hiottuja haitakkeita, kuten Trickbotia, ja käyttäneet uusia tekniikoita vilpillisessä toiminnassaan.

Helmikuussa Trickbotia jaettiin roskapostikampanjalla, jossa yritettiin huijata laki- ja vakuutusalan väkeä lataamaan koneelleen haitallisen JavaScript-tiedoston sisältävä .zip-arkisto. Kun tiedosto avataan, se yrittää ladata haitallisen hyötykuorman etäpalvelimelta.

Trickbot oli maailman neljänneksi yleisin haittaohjelma vuonna 2020, jolloin se havaittiin kahdeksassa prosentissa organisaatioista. Sillä oli keskeinen rooli yhdessä viime vuoden huomattavimmista ja kalleimmista verkkohyökkäyksistä, joka kohdistui Yhdysvaltain johtavaan terveydenhuollon tarjoajaan, Universal Health Servicesiin (UHS).

Check Pointin tutkimusjohtaja Maya Horowitzin mukaan Trickbotin nousu kärkeen ei ole mikään yllätys. - Vaikka levinnein haittaohjelma poistetaan, jäljelle jää monia muita, jotka aiheuttavat edelleen suurta vaaraa tietoverkoille maailmanlaajuisesti. Organisaatioiden on varmistettava, että niillä on vankat turvajärjestelmät verkkojen vaarantumisen estämiseksi ja riskien minimoimiseksi. On ensiarvoisen tärkeää kouluttaa työntekijät tunnistamaan Trickbotia ja muita haittaohjelmia levittäviä haitallisia sähköpostityyppejä, hän evästi.

Suomessa Trickbot oli helmikuussa haittaohjelmien top10-listan kuudennella sijalla. Kärkisijan otti Growtopia, jota esiintyi lähes seitsemässä prosentissa maan yritysverkoista maailmanlaajuisen esiintyvyyden ollessa 0,17.

Suomen yleisimmät haittaohjelmat helmikuussa 2021

Growtopia – Esiintyvyys 6,62 %. Formbook – Windows-järjestelmän haittaohjelma, joka kerää uhrien tietoja monin eri tavoin. Esiintyvyys 2,94 %. XMRig – Monero-kryptovaluutan louhija. Esiintyvyys 2,21 %. Ryuk – Kiristyshaittaohjelma, jota on käytetty kohdennettuihin ja hyvin suunniteltuihin hyökkäyksiin organisaatioihin ympäri maailmaa. Se salaa tietokoneisiin, palvelimiin ja datakeskuksiin tallennettuja tiedostoja ja pyytää tietojen vapauttamisesta isoja, jopa 320 000 dollarin lunnaita bitcoineissa. Esiintyvyys 1,84 %. Glupteba – Vuodesta 2011 tunnettu takaovi, joka kypsyi vähitellen botnetiksi. Esiintyvyys 1,84 %. TrickBot – Windows-alustaan kohdistettu, pääasiassa pankkihuijauksiin tähtäävä haittaohjelma, jota levitetään lähinnä roskapostikampanjoiden tai muiden haittaohjelmaperheiden kautta. Esiintyvyys 1,84 %. Arkei – Troijalainen, joka varastaa luottamuksellisia tietoja, kuten kirjautumistunnuksia. Esiintyvyys 1,10 %. Zloader – Haittaohjelma, joka varastaa pankkitunnusten lisäksi uhrin verkkoselaimiin tallennettuja salasanoja ja evästeitä. Esiintyvyys 0,74 %. Princess – Kiristyshaittaohjelma. Esiintyvyys 0,74 %. PsKill, Remcos, Neshta, Cryxos – Kaikkien esiintyvyys 0,74 %.

Mobiilihaittaohjelmien globaalilla listalla ensimmäisenä oli helmikuussa Android-haittaohjelma Hiddad, joka paketoi sovelluksia uudelleen ja julkaisee ne sovelluskaupassa. Pääasiassa se levittää mainoksia. Toiseksi yleisin oli xHelper, jota käytetään muiden haitallisten sovellusten lataamiseen ja mainosten näyttämiseen. Sovellus pystyy piiloutumaan käyttäjältä ja virustorjuntaohjelmilta ja asentamaan itsensä uudelleen, jos käyttäjä poistaa sen.