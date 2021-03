Tosiboxille uusi vetäjä IBM:ltä

Tosiboxin toimitusjohtajana syksykstä 2018 toiminut Jarno Limnéll on siirtynyt uusiin tehtäviin. Hänen tilalleen on nimitettu Kaija Sellman, joka on tehnyt pitkän uran IBM:llä. IBM Finlandin varajohtajana viimemsi toiminut Sellman aloitti Tosiboxilla maaliskuun alussa.

Tosiboxin mukaan Kaija Sellmanin tausta sopii täydellisesti Tosiboxin kansainväliseen kasvustrategiaan. Sellman on vastannut IBM:n kumppaniliiketoiminnasta Pohjoismaissa ja rakentanut terveysteknologian ekosysteemiä nopeuttamalla tekoälypohjaisten ratkaisujen saatavuutta maailmanmarkkinoilla.

- Tosiboxin uuden strategian tavoitteena on kannattavuus, kansainvälinen kasvu ja muutos ohjelmistoyritykseksi. Kaija Sellman on tuloshakuinen johtaja, jolla on laaja kokemus kansainvälisten myyntiprojektien johtamisesta ja globaalien kumppanitoimintojen rakentamisesta. Hänen taitonsa ja kokemuksensa täydentävät Tosiboxin kasvustrategian toteuttamista ja nopeuttavat muuttumista toistuvaksi ohjelmistoliiketoiminnaksi, sanoo Tosiboxin hallituksen puheenjohtaja Sakari Suhonen.

Sellman itse sanoo olevansa innoissaan siitä, että pääsee viemään suomalaisen korkean teknologian yrityksen kansainväliseen menestykseen. - Kun maailmanlaajuiset IoT-markkinat kasvavat nopeasti, Tosiboxilla on loistava tilaisuus toimittaa ja kehittää ratkaisuja kyberturvallisten ja skaalautuvien toimintaverkkojen hallintaan, jotka vastaavat asiakkaiden odotuksia. OT-verkkojen käyttö ja kasvu on nopeaa, ja haluan olla mukana kasvussa, Sellman sanoo.