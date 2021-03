Apple oli hitain 5G-testeissä USA:ssa

OpenSignal on testannut eri valmistajien laitteiden 5G-datanopeuksia Yhdysvalloissa. Tulosten mukaan nopeimman netin saa Samsungin puhelimilla. Applen iPhonen mittaustulokset jäivät selvästi jälkeen Android-leirin tuloksista.

Testin perusteella Samsungin uudessa Galaxy S21 -sarjassa päästään keskimäärin 54 megabitin datanopeuksiin. Testin kakkosena on OnePlus, jolla yllettiin keskimäärin 53,1 megabitin vauhtiin.

Applen edellä olivat vielä Googlen (52,2 mbps) ja LG:n (47,9 mbps) puhelimet. OpenSignalin mittauksissa iPhonella yllettiin keskimäärin 44,5 megabittiin sekunnissa 5G-alueilla.

Näin Apple on keskimäärin 18 prosenttia hitaampi kuin Samsungin uusi 5G-lippulaiva. 4G-verkoista iPhone on toki nopeutunut merkittävästi. Tesitn perusteella iPhonen yhteyden nopeus on 5G:n myötä parantunut 2,3-kertaiseksi.

Osaltaan Applen parantamisen perustelee se, että 4G-puhelimissa se nojasi omiin modeemipiireihin, mutta 5G-verkoissa se käyttää samoja Qualcommin modeemeja kuin muutkin valmistajat.

Kuva: Unsplash