Nokian teknologiajohtaja: verkosta tulee palvelu

Nokia esittelee parhaillaan uutta strategiaansa ja ennakoi lähivuosien tulostaan. Yhtiön uusi strategia- ja teknologiajohtaja Nishant Batra kertoi, että koko telealalla on jo käynnissä iso mullistus. – Lopulta verkoista tulee myytävä palvelu.

Batran mukaan teleala on tähän asti lähinnä pyrkinyt kasvattamaan järjestelmän suorituskykyä. – Tähän on pyritty mahdollisimman alhaisin kustannuksin. Paradigma on vanha, eikä se enää riitä.

Toki laitevalmistajat edelleen pyrkivät kasvattamaan suorituskykyä. Tämä näkyy esimerkiksi Nokian panostuksina omaa piiritekniikkaan. Yhtiö kehittää ReefShark-piirisarjoja RAN-verkkoihin, Quillion-piirejä kiinteisiin mobiilyhteyksiin, Wavence-piirejä paluukanavaan, FP4-piirejä runkoverkkojen reitittimiin ja suorittimia optisiin verkkoihin.

- Nyt on jo käynnissä verkkojen muutoksen toinen vaihe, jossa kehitetään edistyneempiä ohjelmistoja. Batran mukaan tämä johtaa lopulta joustaviin, ketteriin verkkoihin, joissa uusia toimintoja ja palveluja tuodaan ohjelmistoilla.

- On selvää, että 5G-kisassa tulevat pärjäämään ne, jotka vastaavat tähän ketterien ohjelmistojen haasteeseen.

Sen jälkeen kehitys siirtyy varsin nopeasti kolmanteen vaiheeseen. Tällöin verkosta tulee palvelu. Verkkoja ryhdytään myymään Network-as-a-Service -tyyliin. – Kuluttajaverkoissa näin tavallaan jo on. Tilaaja maksaa tietystä palvelusta. Tulevaisuudessa yritykset tekevät niin yhä useammin. Tämä muuttaa koko alaa: integroitujen järjestelmien sijaan myymme palveluita.

- Avainkysymys on se, että pystymme yhdistämään erilaisia toimintoja ja palveluita helposti hyödynnettäviksi palveluiksi. Lopulta verkkoja käytetään kuten pilvipalveluja käytetään tänään, Batra visioi.