TPM-turvamoduuli avoimena koodina Linuxiin

TPM-turvamoduuli on erittäin tärkeä monissa sulautetuissa sovelluksissa. Se esimerkiksi suojatut etäohjelmistopäivitykset, levyn salauksen ja käyttäjän todennuksen. Infineon on nyt kehittänyt OPTIGA TPM 2.0 -ratkaisun FAPI-standardia tukevana ohjelmistopinona, joka voidaan helpommin integroida Linux-pohjaisiin järjestelmiin.

TPM-moduulit ovat ratkaisevan tärkeitä verkkoon kytkettyjen teollisuus-, auto- ja muiden sulautettujen laitteiden kannalta. Infineon kehitti avoimen lähdekoodin TPM-ohjelmiston yhdessä Intelin ja Fraunhofer-instituutin SIT-yksikön (Secure Information Technology) kanssa.

Ohjelmistojen integrointi FAPI:n kanssa ei vaadi erityisiä taitoja matalan tason tietoturvamäärityksissä ja vähentää lähdekoodien kehityksene kuluvaa aikaa jopa 16-kertaisesti. Siksi kustannuksia ja markkinoille tuloaikaa voidaan vähentää. Lisäksi valmistajat voivat nopeuttaa teollisuuslaitteiden sertifiointiprosessia teollisuuslaitteiden IEC 62443 -standardin mukaisesti.

Trusted Computing Group (TCG) on hiljattain julkaissut FAPI-määrityksen kansainvälisenä standardina. Määrittely on toteutettu TSS-protokollassa yhdessä siihen liittyvien työkalujen ja laajennusten kanssa. TSS-pino on avoimen lähdekoodin ohjelmisto, joka mahdollistaa TPM 2.0: n saumattoman integroinnin Linux-pohjaisiin järjestelmiin. Tähän sisältyvät tyypilliset Linux-ohjelmistot laitteiden todennukseen, tietojen salaukseen, ohjelmistopäivitykseen ja laitteiden etähallintaan.

FAPI-protokolla tuo lisäksi PKCS # 11 -standardin myötä natiivituen yleisen käyttöliittymän käyttäjän todennukseen, kertakirjautumiseen ja sähköpostin salaamiseen/allekirjoittamiseen. FAPI tarjoaa oletusasetukset salaustoiminnoille, järjestelmän integroinnille ja suojausmekanismien automatisoidulle käsittelylle uusimpien ja teollisten parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

FAPI-protokollan saa käyttöönsä Githubista. Sovelluskehittäjät voivat käyttää Infineonin tarjoamia OPTIGA TPM SLB 9670-, OPTIGA TPM SLI 9670- ja OPTIGA TPM SLM 9670 Iridium-kortteja ja TSS Quickstarter -ohjelmaa aloittaakseen heti ohjelmistokehityksen. Lisätietoja täältä (Trusted Computing Group) ja täältä (Infineon).