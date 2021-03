Maxim kutisti automaatiolaitteen muuntimen

Maxim Integrated Products on esitellyt kaksi alan pienintä ja tehokkainta DC-DC-muunninta. Uutuudet ovat Maximin ensimmäiset 60 voltin muuntimet ja ne säästävät laitteiden piirikorttialaa jopa 72 prosenttia vähentämällä komponenttien määrän puoleen.

Samalla MAX17577- ja MAX17578-myyntimet ovat hyvin energiatehokkaita, sillä ne käyttävät 35 prosenttia vähemmän energiaa kuin lähimmät kilpailevat ratkaisut. Molemmat powerit pienentävät tehonsyöttöratkaisun kokoa, lämmöntuottoa ja kustannuksia, ja ne yksinkertaistavat analogisten signaalien edellyttämien negatiivisten lähtöjännitteiden toteutuksen älykkäissä IoT-laitteissa, jotka löytyvät tehdas- ja taloautomaatiosta sekä tietoliikennejärjestelmistä.

Kun verkon reunalaitteet laajentuvat tekoälyominaisuuksien avulla, suunnittelijoiden on pienennettävä ratkaisun kokoa ja kuumenemista. MAX17577- ja MAX17578-muuntimille on integroitu tasonsäätöpiirit vähentämään komponenttien kustannuksia. Muuntimet vievät piirikortilla tilaa 60 neliömillimetriä. Kilpaileviin muuntimiin verrattuna tämä on peräti 72 prosenttia vähemmän.

MAX17577 ja MAX17578 tuottavat vähemmän lämpöä kuluttamalla 35 prosenttia vähemmän tehoa kuin kilpailevat ratkaisut.

Lisätietoja Maximin sivuilta.