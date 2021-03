Täysin turvattu yhteys pilvestä IoT-laitteeseen

Kuinka varmistua siitä, että IoT-laitteeseen voi lähettää uuden firmware-päivityksen täysin tietoturvallisesti. Winbond, Nuvoton ja Qinglianyun ovat kehittäneet referanssialustan, jolla täysin turvallinen OTA-päivitys onnisttuu.

Winbond tunnetaan tietoturvallisista muisteistaan, Nuvoton on mikro-ohjainvalmistaja ja Qinglianyunin kehittää tietoturvaohjelmistoja. Niiden kheittämä ratkaisu tarjoaa menetelmän, jolla suojatut laiteohjelmistopäivitykset voidaan työntää turvalliseen ja sertifioituun laitteistoon. Tämä lyhentää uusien IoT-laitteiden kehittämiseen kuluvaa aikaa.

Referenssisuunnittelu perustuu Nuvotonin M2351SF IoT Security -ohjaimeen. Se on monisirumoduuliin, joka koostuu M2351-ohjaimesta ja Winbondin W77Q TrustME -flash-muistipiiristä. M2351-ohjain perustuu Arm Cortex-M23 - ytimeen, jossa on oma TrustZone-osio. Moduulin suojattu W77Q-muisti on kytketty ohjaimeen salatun sarjaporttirajapinnan kautta.

Tarjotakseen luotettavan suoritusympäristön (TEE) turvallisten OTA-laiteohjelmistojen päivitysoperaatioiden ja pilvipalvelun kanssa, M2351 ajaa Qinglianyunin TinyTEE-ohjelmistopinoa ohjaimen TrustZone-lohkossa. Winbondin suojattu 32 megatavun tallennustilan avulla ratkaisua tarjoaa:

Suojattujen ja suojaamattomien laiteohjelmistojen ja tietojen tallennuksen

Todennetun pääsynhallinnan laiteohjelmiston ja tietojen eheyden varmistamiseksi

Takaisinsuojaus rollback-toiminnolla

M2351:n TinyTEE-ohjelmisto muodostaa yhteyden Qinglianyunin suojattuun pilvipalveluun, joka tarjoaa täyden valikoiman IoT-laitteiden hallintaominaisuuksia, kuten laitteen todennuksen, suojattua tallennustilan, salausmoottoria ja todellisen satunnaislukugeneraattorin, jotka ovat Global Platform TEE -standardin mukaisia.

Järjestelmä tarjoaa siten turvallisen luottamusketjun OTA-laiteohjelmistopäivitysten tarjoamiseksi pilvestä aina W77Q Secure Flash -muistiin ilman haavoittuvuutta etähyökkäyksille tai yksityisten tietojen altistumiselle.