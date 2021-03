Ohjelmistopohjainen automaatio tuo isoja säästöjä

Ohjelmistojen määrä automaatiojärjestelmissä on kasvanut pitkään, mutta kyse on edelleen pitkälti valmistajakohtaisista laiteratkaisuista. Schneider Electric liputtaa avoimen, ohjelmistopohjaisen automaation puolesta.

Schneider Electric esitteli EcoStruxure Automation Expert -järjestelmän tammikuussa. Ratkaisun avaimena on jo vuonna 2005 julkistettu IEC61499-standardi, jossa määritellään jaettujen järjestelmien arkkitehtuuri. Valmistajariippumattomassa automaatiossa ohjelmistokomponentteja voidaan käyttää eri valmistajien laitteilla. Lisäksi kerran tehtyä koodia voidaan uudelleen käyttää toisen valmistajan raudalla.

ARC Advisory Groupin tekemän tutkimuksen mukaan alusta säästää 68 prosenttia ohjelmointiin kuluvasta ajasta, kun työn määrää verrataan nykyisiin automaatiojärjestelmiin. Tutkimuslaitos uskoo tämän säästön olevan useiden miljardien dollareiden arvoinen vuosittaisella tasolla, jos sitä voitaisiin soveltaa koko teollisuusautomaation asennuspohjaan globaalisti. Raportin mukaan säästöt ovat todennäköisesti vielä merkittävämpiä laitoksen koko elinkaaren ajalta.

Eri toimialojen loppukäyttäjät käyttävät vuosittain 20–30 miljardia dollaria asennettujen laitteistojen huoltoon. Merkittävä osa menoista voitaisiin välttää standardoidulla automaatiokerroksella, mikä säästää arvokasta suunnitteluaikaa poistamalla laitteistoriippuvuuden ja antamalla tilaa automaatioinnovaatioille.

- Teollisuudelta vaaditaan parempaa joustavuutta, tuottavuutta ja ketteryyttä, ja tämän saavuttaakseen teollisuuden tulee rakentaa ratkaisuja pilvipohjaisten IT-ohjelmistojen varaan. Laitteistojen ja ohjelmistojen irrottaminen toisistaan teollisuusympäristöissä auttaa organisaatioita automatisoimaan ja ohjaamaan toimintojen suunnittelua ja hallintaa, sanoo Schneider Electricin Offer Manager Marko Latvasalo.

- Schneider Electric on keskellä teollisen toiminnan mullistavaa muutosta, jolloin sen on mahdollista auttaa asiakkaita hyödyntämään neljännen teollisen vallankumouksen mahdollisuuksia. Schneiderin tavoitteena on käynnistää uusien innovaatioiden aalto tukemalla avoimen automaation ja IEC 61499 -standardin laajaa käyttöönottoa, Latvasalo jatkaa.

EcoStruxure Automation Expertin ensimmäinen versio tukee perinteisiä automaatioalustoja, kuten Modicon -ohjelmoitavia logiikoita, Altivar-taajuusmuuttajia ja PC-laitteita. Ensimmäistä kertaa esimerkiksi haastavia monen taajuusmuuttajan synkronikäyttöjä voidaan toteuttaa ilman keskitettyä ohjausta hajauttamalla ohjaukset taajuusmuuttajiin. Kokonaisuutta täydentää ohjelmistopohjainen Soft-PLC, jota voidaan ajaa Linuxin Docker-alustalla.