Robottibussi syöttää matkustajia Tampereen ratikkaan

Suomalainen Sensible 4 käynnistää itseajavien ajoneuvojen pilotin Tampereella loppuvuodesta. Sensible 4:n ohjelmistolla varustetut kaksi Toyota Proace -autoa syöttävät matkustajia ratikkalinjan päätepysäkille Hervannassa.

Syöttöliikenne tukee kesällä valmistuvaa raitiovaunulinjaa. Pilotti on osa EU-rahoitteista SHOW-projektia. Kaksi automatisoitua Toyota Proacea kuljettaa matkustajia raitiovaunupysäkeille noin kolmen kilometrin reitillä. Pilotti kestää yhteensä kaksi kuukautta.

Sensible 4:n liiketoimintajohtaja Jussi Suomelan mukaan Hervannassa on mahdollista hyödyntää 5G-verkkoa. Ajoreitti kulkee osin raitiovaunukiskoilla. - On kehityksen kannalta tärkeää, että piloteissa on mukana aina uusia piirteitä, kuten erilaiset olosuhteet tai ohjelmiston uudet ominaisuudet, Suomela sanoo.

Hervannan pilotti tukee Tampereen kaupungin strategiaa kehittää syöttöliikennepalveluita sekä saada vaiheittain otettua käyttöön robottibusseja. Hervanta on ottanut askeleita kohti älykaupunginosaa, alueella on kattava 5G-verkko ja itseajavat ajoneuvot tulevat kaduille loppuvuodesta.

Älykaupunkiyritys ja kansallinen SHOW-hankkeen koordinaattori Sitowise auttaa Tampereen kaupunkia kehittymään kestävämpään, energiatehokkaampaan ja vähähiilisempään suuntaan. Yritys on myös luonut alueesta digikaksosen, joka on monipuolinen työkalu uusien palveluiden, kuten autonomisen ajamisen, suunnitteluun.

- Kyseessä on 3D-mallinnos Hervannasta. Esimerkiksi liikennemerkit ja -valot ovat juuri niillä kohdin kuin ne ovat fyysisestikin ja erilaiset olosuhteet, kuten valon määrä tai sää, ovat kuten tosielämässä, selittää Sitowisen konsultti Pekka Eloranta.

Tämän ansiosta itseajavat ajoneuvot voivat testiajaa reittinsä digitaalisessa kaksosessa ja hyödyntää simuloituja säätiloja, kuten pimeyttä tai sadetta, sekä erilaisia datavirtoja.