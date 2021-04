5G-älypylväspilotti laajenee Otaniemeen

Nokian kampuksella Espoon Karaportissa on jo usean vuoden ajan testattu 5G-älypylväisiin perustuvaa verkkoa. LuxTurrim5G-hankkeessa aiotaan seuraavaksi laajentaa verkkoa Keran aseman ympäristöön ja Otaniemeen.

Tähän asti pilottia on pyöritetty Nokian kampuksen ja Keran aseman välillä. Alueella on 19 älyvalotolppaa, joissa on antureita, kameroita, infopäätteitä, sekä Nokian 28 gigahertsin tekniikkaan perustuva privaatti-5G-verkko.

Nokia Bell Labsin Pekka Vainio toimii hankkeen projektinjohtajana. Hän kertoi tänään LuxTrummi5G-webinaarissa, että verkon tuottama data kerätään Nokian kampuksella oleviin datapalvelimiin. Tällä hetkellä kaikki valotolpat ja robottibussin pysäkki on liitetty suoralla kuituyhteydellä datapalvelimeen.

Vainion mukaan tolpat ja eri elementit älyverkossa voidaan kuitenkin liittää datapalvelimeen myös muilla keinoin. Myös mesh-tyyppisellä radioverkolla.

Pilottialueella on kolme pientukiasemaa, joiden käytössä on peräti 400 megahertsiä aistaa 28 gigahertsin alueella. Kaistaa on niin paljon, ettei se tällä hetkellä missään käytössä mene ns. ”tukkoon”. Sinänsä pilottialueen 250 IoT-laitetta eivät tuota kovin suuria datamääriä.

Pilottiverkko jakaa NSA-tyyppisen Core-verkon Nokian kampuksella olevan 5G-testiveron (5GTNF) kanssa. Seuraavassa vaiheessa privaattiverkkoa laajennetaan käsittämään satoja valotolppia Keran ja Otaniemen alueella. Verkko tulee kattamaan ison osan Aalto-yliopiston kampusalueesta.

Pekka Vainio kertoi, että pilottiverkosta on rakennettu digitaalinen kaksonen, mikä on käytännössä virtuaalinen 3D-malli ja -dokumentaatio järjestelmästä. Sen avulla voidaan suunnitella infraa, verkkoa ja sen tuottamaa dataa hyödyntäviä palveluita. Digitaalisessa kaksosessa voidaan myös visualisoida sekä reaaliaikaista että historiadataa antureista.

Yritysten ja Business Finlandin yhdessä rahoittamassa erittäin monialaisessa yhteishankkeessa on edetty kehitetty ja pilotoitu niin innovatiivisia älypylväsrakenteita, 5G-radioverkkoteknologiaa, uusia antennimateriaaleja, erilaisia sensoriratkaisuja kuin useita uusia palvelu- ja liiketoimintakonseptejakin. Hankkeessa ovat olleet mukana Nokia Bell Labs, Sitowise, Exel Composites, Premix, Lammin Ikkunat ja Ovet, Vaisala, Teleste, Indagon, Ensto, Rumble Tools, VTT, Tampereen yliopisto, Aalto-yliopisto ja hankkeen koordinaattorina Spinverse.