Kaikkein yksinkertaisimpien IoT-laitteiden paikannus on hankalaa, sillä virta ei riitä vastaanottimeen eikä ohjaimessa yleensä ole laskentatehoa tarpeeksi. Sveitsiläinen u-blox on kehittänyt tekniikan, jolla paikkatieto saadaan suoraan pilvestä.

Sijoitusyhtiö Springvest ilmoitti eilen, että kotimainen sairauksien diagnostiikkaan erikoistunut Mobidiag on myyty amerikkalaiselle Hologicille. Kauppahinta oli peräti 668 miljoonaa euroa. Summaa voidaan pitää suurena, sillä osakeanneissa yhtiölle on kerätty rahoitusta 9,5 miljoonaa euroa.

Verifiointi tarkoittaa sitä osaa järjestelmän kehityksestä, jossa laitteiston ja ohjelmiston toiminta varmennetaan. Että laite toimii, niin kuin sen on tarkoitettu. Siemens EDA on esitellyt uudistetun Velocen, joka varmentaa niin piirin, järjestelmän kuin ohjelmistokoodin toiminnan.

STMicroelectronics on esitellyt mobiiliverkon IoT-laitteille uuden kehitysalustan, joohon on valmiiksi integroitu eSIM-moduuli. B-L462E-CELL1-alusta sisältää kaikki tarvittavat laitteet ja komponentit tietoturvallisten LTE-M- ja NB-IoT-yhteyksillä toimivan IoT-ratkaisun kehittämiseen.

HMD Global toi alkuvuodesta 2017 markkinoille ensimmäiset Nokia-puhelimensa. Pitkään yhtiö on etsinyt rooliaan, omaa identiteettiään. Eilinen iso lanseeraus, uudet puhelinperheiden nimet ja itse laitteet antaisivat ymmärtää, että nyt yhtiö on lopullisesti ymmärtänyt oman tiensä.

Lübeckin teknillisessä korkeakoulussa on kehitetty pikalataustekniikka, jolla esimerkiksi nykysähköautoista Nissan Leafin 40 kilowattitunnin akku voitaisiin ladata muutamassa minuutissa. Tutkijat pyrkivät jatkossa jopa 1000 kilowatin lataustehoon.

Rutronik on lisännyt valikoimaansa Apacerin huippunopean, teollisuussovelluksiin tarkoitetun SSD-levyn. PV140-25-levy on tämän hetken nopein U.2-formaatin SSD-asema. Levy on täysin yhteensopiva sekä PCIe GEn3x4 -liitännän että NVMe 1.3 -ohjausvaatimukset. Tehokkaan PCIe-ohjaimen ansiosta PV140-25 saavuttaa jopa peräkkäisessä datanluvussa 574 000 IOPS:n ja 3340 egatavun suorituskyvyn. Kirjoituksessa IOPS-nopeus on 266 000 ja megatavuina 1175.

Uudet laajan kaistaeron materiaalit kasvattavat suosiotaan tehoelektroniikassa. TrendForce ennustaa, että galliumnitridi-pohjaisten komponenttien markkinat kasvavat tänä vuonna 90,6 prosenttia. Myös piikarbidikomponenttien markkinat kasvavat 32 prosenttia viime vuodesta.

Tukesin mukaan sähkölaitteesta tai -asennuksesta alkaneita tulipaloja oli viime vuonna vähemmän kuin aiempina vuosina. Pelastustoimen PRONTO-tietokannan mukaan pelastuslaitoksilla oli viime vuonna yhteensä noin 2200 palohälytystä, joissa syttymissyyksi oli kirjattu sähkö. Vaarallisin laite on edelleen sähköliesi.

Mobiilidatansiirrossa on lopulta kyse fysiikasta, kuten Nokia on demonnut australialaisen Optuksen kanssa. Yhtiöt demosivat operaattorin Brisbanen verkossa 5G-yhteyttä, jossa datanopeus ylsi ennätykselliseen 10 gigabittiin sekunnissa.