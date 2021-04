Teslan eksentrinen pääjohtaja Elon Musk on viime päivinä twiittaillut Teslan tulevaisuuden suunnitelmista. Nyt mies haluaa, että Teslan kyky nähdä ympärilleen perustuisi ainoastaan kameroihin. Tämä tarkoittaisi, että Teslasta otettaisiin tutka pois.

Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynti laski vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana 3,6 prosenttia koronavuoden 2020 vastaavaan kauteen verrattuna. Pandemia kuitenkin vaikeuttaa vertailua edellisvuoteen.

Nvidia käynnisti eilen GTC-tapahtumassaan (GPU Technology Conference) ensimmäisen Arm-pohjaisen CPU-suorittimensa. Grace on tarkoitettu datakeskuksiin. Kyse on ”uudenlaisesta tietokoneesta”, kuten pääjohtaja Jensen Huang hehkutti avainpuheenvuorossaan.

Elisa teettämä kyselytutkimus* paljastaa, että yli tuhat henkilöä työllistävistä yrityksistä 66 prosenttia kokee IoT:n eli esineiden internetin tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi oman liiketoiminnan tai organisaation kehittämisen kannalta. IoT taipuu moneen. Sen avulla tiedetään esimerkiksi, missä kaupungin omistamat puistonpenkit ovat.

Finboldin hankkimien ja laskemien tietojen mukaan maailmassa rekisteröidään tänä vuonna noin 604 059 uutta haittaohjelmaa tai ei-toivottua sovellusta joka päivä.

Markkinoilla on kymmenittäin erilaisia tapoja siirtää IoT-dataa verkkoon. On lankaa ja langatonta. On joukoittain protokollia ja erilaisia siirtoteitä. Yksi varteenotettava on HomeGrid Forumin ajama G.fn-tekniikka.

Pandemia on vaatinut monia erikoisjärjestelyjä tilaisuuksiin, mutta Xiamenin yliopiston 100-vuotisjuhlan aikana China Telecom ja Huawei näyttivät, miten nopeampi mobiililinkkivastaa koviinkin haasteisiin. 5G Super Uplink -yhteydellä juhlista lähetettiin vanhoille opiskelijoille VR-videokuvaa 8K-tarkkuudella.

Verkossa huhutaan nyt, että Samsung liittyisi monen muun älypuhelinvalmistajan joukkoon ja ryhtyisi tekemään yhteistyötä kuuluisan kameravalmistajan kanssa. Samsungin kumppaniksi huhutaan Olumpusta.

AMD:n prosessorien kehityssuunnitelmat kiinnostavat monia, koska yritys tuntuu tällä hetkellä olevan edellä Inteliä sekä teknisesti että aikataulullisesti. Uusimpien tietojen mukaan AMD on tuomassa PCIe5-väylän ja DDR5-muistit pöytäkoneisiin ensi vuonna.

ETN julkaisee toukokuussa uuden tehoelektroniikkaan keskittyvän ETNdigi-erikoislehden. Tilaa nyt lehti sähköpostiisi, niin osallistut samalla upean OnePlus 9 -puhelimen arvontaan.