Hans Beckhoffin perustama automaatioyritys on pärjännyt koronan myrskyissä vähintään tyydyttävästi. Viime vuonna liikevaihto oli 923 miljoonaa euroa. Yhtiö kasvaa edelleen ja on matkalla miljardin euron automaatiotaloksi.

Maaliskuun lopulla Suomessa kovaan suosioon noussut OnePlus julkisti uudet 9-sarjan puhelimensa. Pro-malli osoittautui testissä erittäin kovaksi laitteeksi, mutta entäpä hieman edullisempi pikkuveli? Kenelle OnePlus 9 sopisi uudeksi laitteeksi?

Würth Elektronik tuo markkinoille käyttövalmiin radiomoduulin. Thetis-I-moduuli nojaa suomalaien Wirepasin MESH-protokollaan. Sen avulla 2,4 gigahertsin alueella toimivat verkot ovat itsekorjautuvia ja laajasti skaalautuvia.

Teslan eksentrinen pääjohtaja Elon Musk on viime päivinä twiittaillut Teslan tulevaisuuden suunnitelmista. Nyt mies haluaa, että Teslan kyky nähdä ympärilleen perustuisi ainoastaan kameroihin. Tämä tarkoittaisi, että Teslasta otettaisiin tutka pois.

Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynti laski vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana 3,6 prosenttia koronavuoden 2020 vastaavaan kauteen verrattuna. Pandemia kuitenkin vaikeuttaa vertailua edellisvuoteen.

Nvidia käynnisti eilen GTC-tapahtumassaan (GPU Technology Conference) ensimmäisen Arm-pohjaisen CPU-suorittimensa. Grace on tarkoitettu datakeskuksiin. Kyse on ”uudenlaisesta tietokoneesta”, kuten pääjohtaja Jensen Huang hehkutti avainpuheenvuorossaan.

Elisa teettämä kyselytutkimus* paljastaa, että yli tuhat henkilöä työllistävistä yrityksistä 66 prosenttia kokee IoT:n eli esineiden internetin tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi oman liiketoiminnan tai organisaation kehittämisen kannalta. IoT taipuu moneen. Sen avulla tiedetään esimerkiksi, missä kaupungin omistamat puistonpenkit ovat.

Finboldin hankkimien ja laskemien tietojen mukaan maailmassa rekisteröidään tänä vuonna noin 604 059 uutta haittaohjelmaa tai ei-toivottua sovellusta joka päivä.

Markkinoilla on kymmenittäin erilaisia tapoja siirtää IoT-dataa verkkoon. On lankaa ja langatonta. On joukoittain protokollia ja erilaisia siirtoteitä. Yksi varteenotettava on HomeGrid Forumin ajama G.fn-tekniikka.

Pandemia on vaatinut monia erikoisjärjestelyjä tilaisuuksiin, mutta Xiamenin yliopiston 100-vuotisjuhlan aikana China Telecom ja Huawei näyttivät, miten nopeampi mobiililinkkivastaa koviinkin haasteisiin. 5G Super Uplink -yhteydellä juhlista lähetettiin vanhoille opiskelijoille VR-videokuvaa 8K-tarkkuudella.