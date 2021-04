ROHM on lanseerannut huippuluokan audiolaitteiden muunninpiirien MUS-IC-perheen. Ensimmäinen DA-muunnin on BD34301EKV-EVK-001, jonka evaluointiin yhtiö toi samalla kortit.

Järjestelmäpiirejä rakennetaan yhä enemmän valmiista Ip-ytimistä. IPNestin tilastojen mukaan lohkojen lisenssi- ja rojaltitulot kasvoivat viime vuonna 4,6 miljardiin dollariin. Summa on 16,7 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna. Arm on edelleen selvä ykkönen.

DJI on esitellyt tuhannen euron hintaluokkaan kuvauskopterin, jonka kamerakenno erottelee 20 megapikseliä. 595 grammaa painava Air 2S tuo huipputason ilmakuvaamisen yhä useamman ulottuville.

Avoimen RISC-V-arkkitehtuurin kehitys jatkuu ripeänä. Ekosysteemi kasvaa koko ajan ja nyt SiFive ilmoittaa, että sen kehittämä järjestelmäpiiri on onnistuneesti valmistettu TSMC:n 5 nanometrin prosessissa. Asialla on SiFiven OpenFive-divisioona.

Tiobe-indeksi mittaa ohjelmointikielten suosiota webbihakujen perusteella. Huhtikuun listauksessa huomio kiinnittyy kahteen asiaan: Applen entinen iOS- ja MacOS-sovellusten ohjelmointikieli Objective-C katosi 20 suosituimman listalta. Paluun sen sijaan teki vanha Fortran.

Tietoturvayhtiö Check Point Research on julkaissut vuoden 2021 mobiilitietoturvaraporttinsa. Sen tulokset ovat häyttäviä. Tilastojen mukaan lähes jokaisen yrityksen mobiililaitteisiin yritettiin hyökätä viime vuoden aikana.

Sulautettujen ratkaisujen toimittaja Atlantik Elektronik on laajentanut valikoimaansa Cradlepointin uudella R1900 5G -reitittimellä. Reititin on optimoitu ajoneuvojen sisäisiin verkkoihin, ja se tarjoaa erinomaisen kestävyyden pienikokoisessa paketissa.

Tyypillisesti mMIMO-tukiaseman antenniryhmiä testataan suurissa, halkaisijaltaan jopa 10-metrisissä kammioissa. Rohde & Schwarzilla on tähän kompaktimpi ratkaisu. Nyt tämän PWC200-muuntimen tarkkuutta on paranneltu uudella kalibrointimenetelmällä. PWC200 perustuu vaiheistettuun antenniryhmään, joka koostuu 156 laajakaistaisesta Vivaldi-antennista. Laitteisto on tarkoitettu mMIMO-tukiasemien säteilytehon ja vastaanottimien mittauksiin kaiuttomassa testikammioympäristössä.

O-RAN on tekniikka, joka puhuttaa nyt maailman operaattoreita. Avoin arkkitehtuuri, johon voi valita laitteita eri valmistajilta omien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Nyt Mavenir ja Xilinx kertovat merkittävästä läpimurrosta O-RAN-verkkojen mMIMO-ominaisuuksissa.

Suomessa on jo yli kahden vuoden ajan ollut käytettävissä 5G-yhteyksiä, mutta kyse on ollut ensimmäisen polven NSA. eli non-standalone -verkoista. Telia pilotoi jo toisen polven 5G.tä eli SA-verkkoja yritysasiakkaiden kanssa. Verkkojen avaamisen aikataulua operaattori ei vielä kerro.