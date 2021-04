Tietotekniikasta raportoiva AddictiveTips.com on kerännyt yhteen tilaston, jossa verrataan eurooppalaisten laajakaistastaan maksamaa hintaa suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin. Suomi kuuluu listan tasaiseen kärkipäähään: meillä netti on suhteellisen halpa.

Tehtaissa käytetään laajasti ilman kuljettajaa toimivia kuljetinjärjestelmiä eli vihivaunuja, mutta tehdashallin ulkopuolella niin ei vielä tehdä. Nyt tämä on muuttumassa. Saksalainen BASF kehittää vihivaunua, joka kulkisi turvallisesti SICK:n turvalaserskannerin avulla.

Kiinalaisoperaattorit olivat helmikuun lopulla ottaneet käyttöön jo 792 000 5G-tukiasemaa, kertovat maan lehdet. Tämä kuvaa hyvin maan 5G-markkinoiden kokoa. Esimerkiksi Suomessa Telialla on 5G-peiton kokonaan valmistuessa alle 10 000 tukiasemaa.

Solar Finland Oy on vertaillut yksikiteisestä piikennosta valmistettujen aurinkopaneeelien tehokkuutta monikiteiseen. Monopaneelit osoittautuivat tehokkuudeltaan paremmiksi.

Xilinx on esitellyt omassa portfoliossaan uudenlaisen tuotteen. Yhtiön ensimmäinen SOM- eli järjestelmämoduuli on nimeltään Kria K26. Kyseon tuotantovalmiista moduulista, joka tuo laskentatehoa ja tekoälysovelluksia verkon reunalla oleviin laitteisiin.

Kalifornialainen Pre-Switch sanoo kehittäneensä maailman ensimmäisen tekoälypohjaisen DC/AC-, AC/DC-kytkimien ohjaimen. CleanWave200-ohjaimen hyötysuhde yltää pehmytkytkennässä (soft switching) peräti 99,3 prosenttiin. Tekniikan uskotaan mullistavan sähkö- ja uusiutuvien energialähteiden suunnittelun.

Kotimaiset startupit ovat keränneet ennätysmäärän kasvurahaa. Kahtena edellisenä vuotena saavutettu puolen miljardin rajapyykki oli jo ennätys, mutta nyt summa on lähes tuplaantunut. Pääomasijoittajat ry:n mukaan viime vuonna rahoitusta kerättiin yhteensä 951 miljoonaa euroa.

Ilman älypuhelimia ei tulisi toimeen, mutta kyse on raskaan sarjan ympäristörikollisesta. Puhelimien kierrätyksestä menestyvät bisneksen luonut kotimainen Swappie muistuttaa, että älypuhelinten aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet 730 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Viime vuonna älypuhelimien takia hiilidioksidia tuprahti ilmakehään 125 megatonnia. Määrä vastaa 505 574 miljoonan tavallisella henkilöautolla ajetun kilometrin päästöjä.

GaNSystems on erikoistunut galliumnitridipohjaiseen tehoelektroniikkaan. Yhtiön uusin tuote on valmis referenssiratkaisu, jonka pohjalta voidaan kehittää markkinoiden pienimmät 100 watin lataustehon tuovat mobiililaitteiden laturit. Laajan kaistaeron GaN on usein paras valinta, jos tehonsiirrossa tarvitaan nopeita kytkentätaajuuksia.

ETN julkaisee toukokuussa uuden tehoelektroniikkaan keskittyvän ETNdigi-erikoislehden. Tilaa nyt lehti sähköpostiisi, niin osallistut samalla upean OnePlus 9 -puhelimen arvontaan. Kisaa on jäljellä kaksi viikkoa.