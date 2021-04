Intelin Linux-osaaminen on Suomessa

Intel on toiminut Suomessa Tampereella ja Helsingissä jo 10 vuoden ajan. Tampereen yksikönjohtaja Mikko Eskolan mukaan yhtiö toimii täällä startupin tavoin. - Kehitämme innovatiivisia uusia tekniikoita ja tuotteita asiakkaillemme. Koska voimme testata ja toistaa ratkaisumme nopeasti sisäisesti, pystymme ottamaan enemmän riskejä ja tutkimaan uusia ideoita nopeasti.

Intelin Suomen yksikön kymmenvuotisen taipaleen näkyvimpiin saavutuksiin lukeutuvat muun muassa CES Innovation Award -palkinto sekä mielenkiintoisia projekteja Intelin näytönohjainteknologian, robotiikan ja tekoälyn saralla. Yksiköt työllistävät vankkoja Linux-asiantuntijoita ja avoimen lähdekoodin ohjelmistokehittäjiä, jotka vastaavat muun muassa Intelin näytönohjainratkaisujen Linux-ajureiden kehitystyöstä. Lisäksi se toimii yhä tiiviissä yhteistyössä Nokia Networksin kanssa.

Alun perin Intel tuli Suomeen ja Tampereen Hervantaan hyödyntämään suomalaista – erityisesti nokialaista – osaamista energiatehokkaiden järjestelmien suunnittelussa. Nokian kännykät tunnettiin aina erittäin hyvästä akkukestosta ja Intel halusi hyödyntää tätä osaamista kännykkäprosessoreissa, joihin se oli suurella rahalla ja panostuksella menossa vuosikymmen sitten.

Nyt maailma näyttää toki toisenlaiselta. X86-arkkitehtuuri ei koskaan valloittanut puhelimia. Intelin Suomen yksikössä työskentelee muun muassa GPU-ohjelmiston suunnittelutiimi, joka perustettiin heti Suomen tutkimus- ja kehityskeskuksen toiminnan alkaessa, joten myös se on ollut toiminnassa 10 vuotta. Viime vuonna yksikkö oli mukana kehittämässä Intelille yhtiön ensimmäistä erillisnäytönohjainta yli kahteenkymmeneen vuoteen (Intel® Iris® Xe MAX), minkä lisäksi tiimi oli mukana Intelin ensimmäisen palvelinten grafiikkaprosessorin kehitystyössä.

Intel on ollut GPU-liiketoiminnassa mukana yli vuosikymmenen ajan, ja se on toimittanut vuosittain yli 200 miljoonaa integroitua näytönohjainta uusiin PC-tietokoneisiin. Suomen suunnittelutiimi on myötävaikuttanut Intelin grafiikkasuorituskyvyn kasvuun, josta kuluttajat, pelaajat, sisällöntuottajat ja yrityskäyttäjät ovat hyötyneet. Tämä on tarkoittanut parannuksia 3D-suorituskyvyssä, maailmanluokan mediaominaisuuksissa sekä tekoälyllä parannetussa laskennassa.

Suomen kehitysyksikkö vastaa muun muassa Linux-ohjelmistoarkkitehtuurin määrittelystä, kehittämisestä ja validoinnista sekä avoimen lähdekoodin yhteisöistä kaikissa Intelin Xe GPU -tuotteissa. Suomen grafiikkaohjelmistosuunnittelutiimillä on ollut tärkeä merkitys viime vuosikymmenen ajan, ja se on tarjonnut suunnittelu- ja avoimen lähdekoodin johtajuutta Intelin Linux-grafiikkaohjelmistokehitykselle. Tiimin asiantuntemus tulee olemaan kriittistä, kun Intel skaalaa grafiikkatuotteitaan datakeskuksiin.