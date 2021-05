Sensible 4: Robottiauto vaatii vielä työtä

Suomalainen Sensible 4 on yksi autonomisen ajamisen pioneereja. Yhtiön ohjelmisto Dawn julkistetaan kaupalliseen käyttöön ensi vuonna. Markkinointipäällikkö Tuomas Saulialan mukaan työtä on vielä edessä ennen kuin jonkun autonvalmistajan minibussi kulkee täysin ilman kuljettajaa liikenteessä.

- Dawn on tarkoitettu rajatuilla alueilla kulkeviin ajoneuvoihin, joiden huippunopeus on 40 kilometriä tunnissa. Kyse on Level 4 -autonomisuudesta eli ajoneuvossa ei enää ole turvakuljettajaa auton sisällä, Sauliala kertoo.

Sensible 4 tunnetaan siitä, että autonomista ajamista kehitettään erityisesti pohjoisen olosuhteisiin. Testikilometrejä on ajettu laajasti Lapissa ja Norjassa. Siellä ei esimerkiksi Teslan tulevaisuuden visio eli pelkkään kameraan perustuva automaattiajaminen ole mahdollista. Saulialankin hieman ihmettelee Elon Muskin LiDAR-lausuntoja.

- Laaja anturivalikoima on käytännössä kaikilla autonomisen ajamisen kehittäjillä autoissaan, Tesla on tässä suhteessa poikkeus. Toteutustavat vaihtelevat hieman, esimerkiksi Waymo ja Cruise Yhdysvalloissa asentavat autoihinsa selvästi enemmän sensoreita kuin Sensible 4. Israelilainen Mobileye puolestaan aloitti kehitystyönsä kamerapohjaisella toiminnalla, mutta sekin on laajentanut anturimodaliteetteja laserskannerien ja tutkien suuntaan.

Modaliteetit viittaavat eri anturitekniikoihin. - Erilaisilla anturitekniikoilla, kuten kameroilla, laserskannereilla ja tutkilla on omat hyvät ja huonot puolensa, ja kameroiden suorituskyky esimerkiksi sumussa tai kovassa vesisateessa on tunnetusti heikko.

Saulialan mukaan parhaisiin tuloksiin päästään ratkaisulla, jossa yhdistetään eri anturitekniikoiden hyvät puolet anturifuusion avulla. os käytetään kaikkia mahdollisia antureita, auton laitteistokustannukset kasvavat.

- Tämän takia autonomisen ajamisen tekniikoita tullaan näkemään ensin siellä jossa autonomia tuo suurimmat hyödyt. Tämä tarkoittanee erityisesti joukkoliikennettä ja joitain logistiikan osa-alueita.

Sensible 4:llä riittää vielä työtä, että Dawn saadaan valmiiksi aikataulussa. - Isoimmat työtä vaativat asiat liittyvät turvakonsepteihin ja -standaredihin. Tuotteemme sinänsä toimii, mutta erinäistä ohjelmistokehitystä ja ennen kaikkea testausta ja dokumentointia tarvitaan, jotta turvakonseptien vaatimukset voidaan täyttää, Sauliala päättää.