Oulussa kehitetään matkapuhelimeksi muuttuvaa autoa

Ouluun on perustettu tulevaisuuden autojen tekniikkaan keskittyvä Oulu Automotive Cluster -verkostossa. Sen asiakkaina ovat maailman suurimmat autovalmistajat kuten Audi, Daimler, GM ja Geely. Ne pääsevät nauttimaan oululaisosaamisesta, jota käyttää päivittäin jopa kolme miljardia ihmistä matkapuhelimissaan.

Klusteri muistuttaa, ettei auto ole enää entisensä. Auton ominaisuudet eivät enää pysy samoina koko sen käyttöiän. Tänään ostettu auto saattaa muutaman vuoden käytön ja päivitysten jälkeen olla toiminnoiltaan hyvin erilainen, mitä se oli ostohetkellä.

Nyt oululainen ”pohjoisen piilaakson” osaaminen on valjastettu autoteollisuuden käyttöön. Autosta on tulossa uusi matkapuhelin, joka tarvitsee esimerkiksi helposti päivitettäviä ohjelmistoja, luotettavaa tiedonsiirtoa ja uusia innovaatioita niin materiaaleihin kuin ohjaukseenkin.

Automotive Cluster on avoin ekosysteemi ja sen toimintaa kehittää BusinessOulu. Mukana on jo 95 yritystä ja 22 tutkimus- ja koulutusorganisaatiota. - Kiinnostus on ollut hurjaa, sillä vielä viime vuoden alussa mukana oli 40 organisaatiota, kertoo klusterin vetäjä Eija Hämäläinen BusinessOulusta.

Klusterissa yritykset ja tutkimuslaitokset kehittävät yhteistyössä ratkaisuja autojen sähköistymiseen, autonomiseen liikenteeseen ja liikkumisen uusiin liiketoimintamalleihin.

- Tämän päivän ongelmien ratkaisemisen lisäksi luomme isojen autovalmistajien kanssa visioita siitä, mitä autot ovat tulevaisuudessa. Meillä on klusterissa huikeat mahdollisuudet rakentaa suomalaisesta osaamisesta korkean jalostusasteen kokonaisuuksia, joita autoteollisuus tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa, korostaa professori Jaakko Sauvola Oulun yliopistosta.

Oulu tarjoaakin loistavat puitteet uusien poikkitieteellisten ratkaisujen kehittämiseksi. Seudulla työskentelee lähes 20 000 korkean teknologian ammattilaista. Oulu on myös ainoa kaupunki Suomessa, jossa autoalaa voi opiskella kaikilla koulutusasteilla.

Maailman suurimpien autonvalmistajien rinnalla suomalaisyritykset ovat pieniä. Mukana olevat pk-yritykset pitävät klusteritoiminnan yhtenä suurimmista eduista sitä, että yhdessä he muodostavat kiinnostavan kokonaisuuden, jolla on tarjota jotain ainutlaatuista. Monipuolinen yritysrypäs lisää houkuttelevuutta monin tavoin. Automerkkejä kiinnostaa se, että he voivat samalla Oulun vierailullaan tutustua eri yritysten monipuoliseen osaamiseen.

- Toimimme hyvinvointialalla ja kaikki autoteollisuudessa on ollut meille uutta. Nyt meillä on isoja autoalan asiakkaita, sillä tuotteemme ovat helposti integroitavissa autoihin. Ratkaisujemme avulla esimerkiksi taksin matkustaja voi nauttia rentouttavasta ja palauttavasta ajomatkasta, kertoo Neurosonic Oy:n toimitusjohtaja Simo Pahkamaa. Yritys on rentoutusteknologian edelläkävijä ja valmistaa matalataajuiseen värähtelyyn perustuvia tuotteita. Puheohjaustekniikoihin ja audioratkaisuihin erikoistuneen Creoir Oy:n toimitusjohtaja Antti Lilja kiittelee BusinessOulun avointa ja aktiivista toimintaa. - Creoirissa olemme kehittäneet oman, Cerencen puheteknologiaan perustuvan ratkaisun, joka soveltuu autojen lisäksi mm. kodinkoneisiin ja teollisuuteen. Ratkaisumme käyttö on turvallista ja nopeaa, sillä se ei tarvitse internet-yhteyttä.