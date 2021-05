Terveydenhuollon tekoälymarkkinoiden ennustetaan kasvavan 43,6 prosentin vuosivauhtia seuraavien viiden vuoden ajan. Saksalainen sulautetun tekniikan ja korttiratkaisujen kehittäjä congatec esittelee omia lääketieteen ratkaisujaan Shanghain kansainvälisillä lääketieteellisten laitteiden messuilla.

Neljännen polven USB-tekniikka ei ole vielä ehtinyt markkinoille, mutta aika pian se aika koittaa. Mittauslaitevalmistaja Tektronix valmistaa laitevalmistajia tulevaan tarjoamalla kattavan ratkaisun niin USB4-, Thunderbolt 4.0- kuin DisplayPort 2.0 -liitäntöjen testaamiseen.

SRAM-muisteille on löytymässä uutta käyttöä satelliiteissa ja muissa avaruuden sovelluksissa. Infineonin uusi 144 megabitin QDR II+ -väyläinen uutuus on tästä hyvä esimerkki: sen avulla satelliitin kuvia voidaan prosessoida suoraan laitteessa eikä koko dataa tarvitse lähettää maahan.

Pyrkimys lyhentää vasteaikoja ja pienentää energiankulutusta dataliikenteessä aiheuttaa painetta lisätä laskentatehoa verkossa siellä, missä sitä kulloinkin tarvitaan. Sulautetut järjestelmät ja palvelintekniikat kannattaa viedä paikan päälle eli mahdollisimman lähelle näitä laskentatehoa vaativia kohteita. Siis verkon reunalle.

Huaweilla on Suomessa kaksi isoa tutkimuskeskusta ja se työllistää satoja tutkijoita. Kameratekniikan lisäksi Huawei kehittää Suomessa audiotekniikkaa. Moni yhtiön audiopuolen innovaatioista on kehitetty yhtiön tuotekehityskeskuksessa Tampereella.

Sähköajoneuvojen ja teollisuuden tehojärjestelmien uusimmat kehitystrendit vaativat entistä korkeampia jännite- ja hyötysuhdelukemia, mutta lisäksi tarvitaan parempaa turvallisuutta. Eristetyt hilaohjaimet ovat tässä avainasemassa. Samalla hilaohjaimella on mahdollista ajaa sekä piikarbidi- että piipohjaisia MOSFET-tehokytkimiä.

DRAM-muistien tekniikka on isoissa ongelmissa. Piirejä on erittäin hankala skaalata pienempään ja noin 10 nanometrissä näyttää tulevan raja vastaan. Lisää suorituskykyä näyttäisi kuitenkin aukeavan uudesta materiaalista, jonka avulla logiikkapiirejä on skaalattu selvästi alle 10 nanometrin.

Schneider Electric on julkistanut uuden UPS-laitteen 200–500 kilowatin (400/480 V) luokkaan. Galaxy VL on kolmivaiheinen ja aiempaa kompaktimpi UPS, johon Schneider Electric tuo samalla uudenlaisen Live Swap -suojauksen ensimmäistä kertaa. Live Svap takaa kosketussuojauksen sähkömoduulien lisäämisen tai vaihtamisen aikana, kun UPS on online-tilassa ja toiminnassa.

Oululainen Bittium on esitellyt tietoturvallisen Bittium Secure Call -sovelluksen viranomaisten ja yritysten käyttöön. Sovelluksella onnistuvat päästä päähän salatut ääni- ja videopuhelut, ryhmäpuhelut, viestit liitteineen, ryhmäviestittelyn, Push-to-talk -ääniviestit sekä toiminnan, joka tuhoaa viestin ennalta määritellyn ajan jälkeen.

Normaali päivittäinen toiminta voi saada ihmiskehon latautumaan huomaamatta jopa 10 000 voltin sähkövirralla. Alle 3500 voltin purkaukset jäävät täysin huomaamatta. Ja kuitenkin jo sadan voltin purkaus riittää aiheuttamaan merkittäviä vahinkoja erittäin herkille mikropiireille.