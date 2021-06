Wirepasin tekniikka edullisin tapa seurata tavaroita

Tamperelainen Wirepas on esitellyt Wirepas Massive Tracking -ratkaisun. Kyse on logistiikan ja tavaroiden seurannan tekniikasta, joka mesh-tyyppisen Massive-ohjelmiston ansiosta on erittäin edullinen ja helppo ottaa käyttöön.

Langallisen paikannusinfrastruktuurin käyttöönotto suurissa tiloissa, kuten varastoissa, rakennustyömailla, kampuksilla tai sairaaloissa on kallista ja aikaa vievää. Wirepas Massive Tracking ratkaisee juuri nämä ongelmat. Se ei vaadi käytännössä mitään infrastruktuuria, joten sadantuhannen neliömetrin älykäs seurantajärjestelmä voidaan asentaa päivässä.

Järjestelmällä voidaan seurata 5000 laitteen sijaintia 100 prosentin tarkkuudella. Tracking-järjestelmän rakentaja säästää jopa kymmenien johtokilometrien vetämisen varastoonsa.

Wirepas Massive Tracking on räätälöity sopimaan erilaisiin seurantakäyttötapauksiin. Palvelua tukevat jo monet Wirepas-kumppanit, mukaan lukien Axones, BlueUp, ELA Innovation, Fujitsu Components, Good Way, Haltian, Redlore, Tatwah, Treon ja SolidRun sekä järjestelmäintegraattorit.