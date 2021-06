Ruotsalainen IAR Systems kertoo, että sulautettujen sovellusten työkalupaketeista Embedded Workbench for Arm tukee nyt uutta Raspberry Pi Pico -kehityskorttia, joka perustuu kaksiytimiseen Arm Cortex-M0 + -prosessoriin. Kortin keskiössä on ensimmäinen Raspberry Pi -ohjain RP2040.

Ultralaajakaistainen UWB-tekniikka on yksi tämän hetken kuumia tekniikoita. Sen avulla voi tunnistaa käyttäjiä, hallita vaikkapa auton ovia ja löytää esineitä erittäin tarkasti. Mittaus- & testaustalo Rohde & Schwarz on yhdessä Colby Instrumentsin kanssa kehittänyt valmiin testiratkaisun UWB-laitteiden paikantamiseen.

Useat operaattorit testaavat nyt ns. avoimia 5G-verkkoja eli O-RAN-toteutuksia. Vodafonen ja Telecom Infra Projectin (TIP) onnistuttiin kasvattamaan testisolun kapasiteetti kaksinkertaiseksi. Tämä onnistui tekoälyä hyödyntävän RAN-ohjaimen avulla.

HELLA tunnetaan autonvalojen valmistajana, mutta yhtiön tuotevalikoimassa on laaja joukko erilaisia ajoneuvojärjestelmiä. Nyt yhtiö on esitellyt ultralaajakaista UWB-tekniikkaa hyödyntävän Smart Car Accessin. Ratkaisu siirtää fyysisen autonavaimen digitaaliseksi ja älypuhelimeen.

Marvell on esitellyt markkinoiden ensimmäisen SSD-levyjen ohjainpiirin, joka tukee PCIe-väylän uutta 5.0-standardia. Bravera SC5 -ohjain tukee myös NVMe 1.4b -protokollaa. Näiden ansiosta ohjain mahdollistaa SSD-levyt, jotka tämän päivän PCIe4-levyihin verrattuna siirtävät dataa kaksinkertaisella nopeudella.

Check Point Research varoittaa uudesta vakoiluaseesta, jota kiinalainen uhkaryhmä käyttää. Tietoturvayhtiö sanoo tunnistaneensa ja estäneensä kaakkoisaasialaiseen hallitukseen kohdistuneen hyökkäyksen.

Tamperelainen Wirepas on esitellyt Wirepas Massive Tracking -ratkaisun. Kyse on logistiikan ja tavaroiden seurannan tekniikasta, joka mesh-tyyppisen Massive-ohjelmiston ansiosta on erittäin edullinen ja helppo ottaa käyttöön.

Viime vuosina AMD on monen mielestä mennyt jo Intelin ohi teknisessä kehityksessä. Computex-messujen virtuaalisessa keynote-puheessa yhtiön pääjohtaja Lisa Su esitteli tekniikkaa, joka aiheuttaa taatusti nikotuksia Intelin päämajassa. Uusi 3D-kotelointitekniikka kasvattaa tiheyttä, ja parantaa lämmönjohtumista.

Apple on kesän jälkeen esittelemässä uusia Macbook-kannettavia. Nyt näyttää siltä, että niiden moottorina toimii odotetusti Applen toisen polven oma prosessori. Nikkei Asia kertoo, että M2-piirit ovat olleet TSMC:n tuotannossa huhtikuusta lähtien. Nikkei Asian mukaan M2-piirit valmistetaan TSMC:n N5P-prosessissa, mikä on trimmattu 5 nanometrin tuotantoprosessi.

Huawei julkisti eilen uusimmat True Wireless Stereo (TWS) -nappikuulokkeensa. FreeBuds 4 -kuulokkeissa vastamelutoiminto on viety aiempaa pidemmälle. Napit on ensimmäisenä maailmassa varustettu aktiivisella Adaptive Ear Matching -taustamelun vaimennuksella.