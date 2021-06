Autojen hakkerointi pitää pystyä estämään ennakolta

Automaattisesti ohjattavien laitteiden ja prosessiohjauksen sovelluksia kehittävä ohjelmistoyhtiö Unikie on kutsuttu mukaan ajoneuvojen standardoitua arkkitehtuuria kehittävään kansainväliseen AUTOSAR-yhteenliittymään. Sen tietoturvallisuustyöryhmän puheenjohtajaksi on toukokuun lopulla nimitetty Unikien tietoturvajohtaja Jari Mononen.

Tietoturvatyöryhmän tavoitteena on varmistaa, että turvallisuusnäkökulmat huomioidaan autoteollisuuden tulevaisuuden kehittämisessä. Monosen mukaan kyse on kasvavasta haasteesta, sillä autojen pitkä elinkaari, laitteiden siirtyminen entistä laajemmin pilveen ja V2X-viestintäjärjestelmien kautta ympäristöönsä verkottuneet ajoneuvot asettavat valtavan turvallisuushaasteen autoteollisuudelle.

- Turvallisuusuhkiin on varauduttava jopa 15 vuoden aikajänteellä. Autojen hakkerointi pitää pystyä estämään jo nyt. Lisäksi tulevina vuosina on varauduttava kvanttitietokoneiden läpimurtoon, joka tulee mullistamaan koko tietoturvan kenttää, Mononen painottaa.

AUTOSARin turvallisuustoiminnan keskiössä on tiedon suojaaminen sekä auton sisäisissä väylissä että ulkoisissa liittymissä. Unikiella on pitkä kokemus sulautettujen tietoturvaratkaisujen toimittamisesta autoteollisuudelle, jossa yhtiön osaaminen matkapuhelinten salausteknologiassa avaa valtavan potentiaalin tietoturvaratkaisujen kehittämiselle.

- Ilman asianmukaisia turvatoimenpiteitä kokonainen auto voidaan kaapata, mikä on vakavasti otettava riski. Autoissa välitetään kriittistä tietoa, jolloin myös yhteyksien, järjestelmien ja laitteiden on oltava äärimmäisen tietoturvallisia. Siksi datan turvallisuus on myös Unikien teknologia-alustojen selkäranka.

Yhtiön toimitusjohtaja Seppo Kuulan mukaan kyberturvallisuus on olennainen osa kaiken internetiä laitteiden osallistuessa informaatiojärjestelmien päätöksentekoon. - Kyberturvallisuuden kehittäminen on Unikien strategian keskeinen tavoite: haluamme olla mukana rakentamassa älykästä ja dataturvallista yhteiskuntaa. Olen ylpeä yhteistyöstämme maailman johtavien auto- ja laitevalmistajien kanssa. AUTOSAR-standardointi auttaa meitä yhtenäisten rajapintojen rakentamisessa, Kuula kommentoi.

AUTOSAR on vuonna 2003 perustettu ajoneuvojen valmistajien, toimittajien, palveluntarjoajien sekä autoteollisuuden elektroniikka- ja ohjelmistoyritysten maailmanlaajuinen yhteenliittymä. Se kehittää ohjelmistostandardia älykkääseen liikkuvuuteen ja autokomponenttien ja ulkoisten pilviympäristöjen väliseen viestintään. AUTOSAR avaa tietä innovatiivisille elektronisille järjestelmille, jotka parantavat suorituskykyä, turvallisuutta ja tietoturvaa.