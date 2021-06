Tämä piiri ohjaa robottiautoasi

FPGA-valmistaja Xilinx on esitellyt uuden piirien sovelluskohtaisten Versal-kiihdytinpiiriensä sarjaan. Versal AI Edge tuo lisää tekoälylaskentatehoa verkon reunalle. TMSC:n 7 nanometrin prosessissa valmistetun piiri teho riittää aina autonomisen ajoneuvon järjestelmien ajoon asti.

Markkinointipäällikkö Sumit Shah´n mukaan uusi Versal-piiri voi todellakin ohjata robottiautoa. - Level 5 -tason autonominen ajoneuvo on meidän kaikkien tavoite. Se tarvitsee tuhannen biljoonan operaation (1000 TOPS) laskentatehon sekunnissa. Tämä voidaan toteuttaa neljällä Versal AI Edge -piirillä, Shah kehuu.

Tämän lisäksi tarvitaan toki muutakin, sarja tytärprosessoreita. Ainakin kaksi hig end -luokan skalaarista prosessoria, Shah arvioi. Versal Ai Edge on kuitenkin tärkeä askel kohti tavoitetta. Sen myötä järjestelmiin saadaan eniten AI-tehoa wattia kohti.

Tällä hetkellä tekoälyä prosessoidaan verkon reunalla grafiikkaprosessoreilla. Niistä tehokkaimpaanin verrattuna Xilinxin uutuus tuo nelinkertaisesti tehoa. Edellisiin FPGA-pohjaisiin Zynq-piireihin verrattuna Versal AI Edge kasvattaa laskentatehon 10-kertaiseksi.

Versal AI Edge -piirien adaptiiviset laskennalliset kiihdytysalustat (Xilinx puhuu ACAP-arkkitehtuurista) toimittavat älyä moniin sovelluksiin, robottiautojen lisäksi cobotteihin, ennakoiviin tehdas- ja terveydenhuoltojärjestelmät sekä ilmailu- ja puolustustekniikan laitteet.

Versal-piirien kehitykseen Xilinx on investoinut paljon rahaa, mutta potentiaalinen markkinakin on iso. Verkon reunalla AI-piirisarjojen mahdollinen bisnes on vuonna 2025 arvioitu olevan 65 miljardia dollaria. Tämä on neljä kertaa nykyistä datakeskusmarkkinaa suurempi.

Uutuuspiirillä on lohkoja (tiles) 40 kappaletta, joilla on oma muistinsa. Kaikki lohkot on liitetty samaan NOC-verkkoväylään. Erityiset AI-lohkot (AI engines) on optimoitu ML-laskentaan. Niillä esimerkiksi kertojien määrä on kasvatettu kaksinkertaiseksi, joten INT8-laskennan teho on tuplaantunut.

Käytännössä piirit tuovat aiempiin Zynq-ratkaisuihin verrattuna nelinkertaisen ML-laskentatehon samalla, kun prosessoinnin latenssi putoaa puoleen. Piirien näytetoimitukset alkavat ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla.