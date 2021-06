OnePlus on esitellyt uuden mallin edullisempien puhelimien Nord-sarjaan. Nord CE 5G tarkoittaa ”core editionia” eli pitää sisällään kaikki Nord-sarjan ”ydinominaisuudet”. Viikon testin jälkeen voi ennustaa, että laitteesta tulee iso hitti alkuperäisen Nordin tapaan. Ensi syksynä se näkynee usean koululaisen tai opiskelijan taskussa.

Amerikkalainen piilaaksolainen startup Ayar Labs on kehittänyt maailman ensimmäisen terabitin nopeuteen yltävän optisen, joka voidaan toteuttaa piirien eri lohkojen välille. TeraPHY-piiri lähettää dataa WDM-linkin yli. Datan ”kuljetushihna” perustuu Macomin laseriin. TeraPHY-piirisarjassa on 8 optista porttia, jotka toimivat virheettömästi ilman FEC-virheenkorjausta. Kaistanleveys on 1024 terabittiä sekunnissa ja energiaa kuluu alle 5 pikojoulea bittiä kohti.

Samsung ilmoittaa, että uudella ISOCELL 2.0 -tekniikalla on onnistuttu toteuttamaan markkinoiden pienin, halkaisijaltaan 0,64 mikrometrin pikseli. Sen avulla saadaan toteutettua markkinoiden pienin 50 megapikselin kenno hinnalla, joka tuo tämän laatuiset kamerat myöskin halpapuhelimien ulottuville.

Esimerkiksi langattomien kuulokkeiden tai nappikuulokkeiden suunnittelun haasteita on valottanut Aalto-yliopistossa tehty tutkimus. Yliopiston akustiikan tutkijat selvittivät yhdessä kaiutinvalmistaja Genelecin kanssa, miten pieniä viiveitä ihmiskorva pystyy erottamaan ihmisen kuulon herkimmällä alueella. Jo puolen millisekunnin viive häiritsee.

Otaniemen laboratorioissa aikanaan alkunsa saanut suomalainen nanonupputekniikka tekee merkittävän hyppäyksen eteenpäin. Canatu on sopinut japanilaisen DENSOn kanssa suuren yhteisen kehityskeskuksen nanonuppujen valmistuksen kasvattamiseksi.

FPGA-valmistaja Xilinx on esitellyt uuden piirien sovelluskohtaisten Versal-kiihdytinpiiriensä sarjaan. Versal AI Edge tuo lisää tekoälylaskentatehoa verkon reunalle. TMSC:n 7 nanometrin prosessissa valmistetun piiri teho riittää aina autonomisen ajoneuvon järjestelmien ajoon asti.

Gallium-nitridi -pohjaiset tehotransistorit ovat mullistaneet kannettavien laitteiden laturien suunnittelun. Yhä enemmän tehoa saadaan irti yhä paremmalla hyötysuhteella yhä pienemmästä koosta. Ankerin toisen polven GaN-laturit kuvaavat kehitystä hyvin.

Siemens on esitellyt ensimmäisen 5G-verkoissa toimivan teollisuusreitittimensä. Scalance MUM856-1 yhdistää paikalliset teolliset sovellukset julkisiin langattomiin 5G-, 4G- ja 3G-verkkoihin. Reititin tukee esimerkiksi etäkäyttöä julkisten 5G-verkkojen kautta.

Qualcomm tunnetaan ennen kaikkea älypuhelinten piirisarjojen kehittäjänä, mutta yhtiö panostaa nyt yhä vahvemmin erilaisten laitteiden yhdistämiseen internetiin. Vastikään se esitteli 5G-verkossa toimivan IoT-modeemin, nyt valikoima kasvaa kattamaan erityyppisten IoT-laitteiden vaatiman sovellusprosessoinnin.

Business Finland on myöntänyt BATCircle 2.0 (Finland-based Circular Ecosystem of Battery Metals) -konsortiolle noin 10,8 miljoonan euron jatkorahoituksen. Vuonna 2019 perustetun konsortion tavoitteena on parantaa kaivosteollisuuden, metalliteollisuuden ja akkukemikaalien valmistusprosesseja sekä lisätä litiumioniakkujen kierrätystä. Aalto-yliopiston johtamassa yhteistyössä on mukana 6 tutkimuslaitosta ja 15 yritystä.