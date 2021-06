Avoin prosessori pian Arm-ydinten luokkaa

RISC-V on Berkeleyn yliopistossa kehitetty avoin mikroprosessorien arkkitehtuuri. Moni haluaisi nähdä sen Arm-ydinten kilpailijana aina älypuhelimia myöten, ja alan pioneeri SiFiven uudet suorittimet vievät kehityksen askeleen tuota tavoitetta lähemmäksi.

SiFive on esitellyt kaksi uutta prosessoriydintä. P270 on ensimmäinen uusia vektorilaajennuskäskyjä tukeva RISC-V-ydin. P550 on puolestaan tähän asti tehokkain RISC-V-prosessori. Se voi tulevaisuudessa kilpailla jopa yleiskäyttöisiä x86-prosessoreja vastaan.

SiFive on kehittänyt oman työkalun helpottamaan suunnittelujen siirtämistä RISC-V-arkkitehtuuriin. Recode-työkalu osaa kääntää Arm-suunnittelujen lähdekoodin suoraan RISC-V-vektorilaajennuskäskyille.

Suurin mielenkiinto kohdistunee kuitenkin tähän asti tehokkaimpaan RISC-V-ytimeen. SiFive on verrannut ytimen suorituskykyä Arm:n Cortex-A75-ytimeen. Parhaimmillaan suorituskyky ylittää Arm-kilpailijan kolmanneksella. Silti P550 vie samassa prosessissa toteutettuna 43 prosenttia vähemmän alaa piillä.

SiFiven mukaan neljä P550-ydintä vie piillä saman verran tilaa kuin yksi Arm Cortex-A75. Neljän ytimen suorituskyky on kuitenkin selvästi Arm-ydintä suurempi. Ei siis ihme, että Intel on valinnut P550:n uuteen Horse Creek -alustaansa. Pitää kuitenkin huomata, ettei kyse ole mistään x86:n korvaamisesta Intelin PC- tai palvelintuotelinjoilla, vaan erillisestä SoC-piiristä, jonka käyttösovelluksia yritykset eivät vielä ole tarkemmin määritelleet.

Selvää on, että RISC-V:n Arm-arkkitehtuurille esittämä haaste muuttuu koko ajan vakuuttavammaksi.