Salolaisyritys automatisoi kännykän pudotustestauksen

Salolainen metallialan yritys Konepaja-Heinä Oy valmistaa erilaisia testauslaitteita elektroniikkateollisuuden tarpeisiin. Heidän tuorein patenttihakemuksensa liittyy uuteen pudotustestilaitteeseen nimeltään Drop Tester DT2000n. Yhtiön mukaan laite mullistaa pudotustestauksen.

Vuonna 1988 perustetun Konepaja-Heinän toimitusjohtaja Ilkka Heinä on innoissaan yrityksen uudesta innovaatiosta. - Näen uuden Drop Tester DT2000n -testauslaitteen merkityksen elektroniikkateollisuudelle isona. Laite mahdollistaa testauksen etämonitoroinnin, mikä puolestaan vähentää työntekijöiden matkustustarvetta huomattavasti, Heinä toteaa.

Ala on varsin kilpailtu, mutta Konepaja-Heinä on onnistunut vakiinnuttamaan paikkansa.

Pääasialliset kilpailijat tulevat Aasiasta.

- Olemme teknisesti alan markkinajohtaja ja muut lähinnä kopioivat meitä. Olemme tehneet omia CE-merkittyjä tuotteita vuodesta 1998 ja toimittaneet niitä 36 eri maahan. 99 prosenttia tuotannostamme suuntautuu vientiin, Heinä hehkuttaa.

Heinän brändi on laajasti tunnustettu ja tunnettu maailmalla. Asiakkaitamme ovat muun muassa Logitech, Samsung, Nokia, Microsoft, HP, Xiaomi, LG, Sony, Google ja Motorola. On siis hyvin mahdollista, että taskussasi mukana kulkevan älypuhelimen pudotuskestävyys on testattu suomalaiselle tekniikalla.

DT2000 mahdollistaa maksimissaan viiden kilon painoisten laitteiden pudotustestin. Pudotus tehdään enimmillään kahden metrin korkeudelta. Optiona pudotuskorkeus voidaan kasvattaa jopa viiteen metriin. Uutta Heinän konseptissa on mahdollisuus luoda oma testausprotokolla. Testituloksia voidaan tarkastella, sillä data kerätään pilvipalveluun.