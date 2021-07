Qualcomm haluaa edelleen vallata myös älykellot

Qualcomm dominoi Android-puhelimien markkinoita, mutta se haluaa laajentaa asemaansa myös Wear OS -laitteissa eli ennen kaikkea älypuhelimissa. Eilen yhtiö kertoi visiostaan puettavien markkinoilla. Uusia Snapdragon Wear -piirejä on luvassa ensi vuonna.

Älykellojen markkina kiinnostaa monia, koska laitetoimitukset kasvavat koko ajan – viime vuonna 21 prosenttia – ja laitteiden ominaisuudet monipuolistuvat. Jo vuonna 2016 Qualcomm esitteli oman Snapdragon Wear 2100 -piirinsä, mutta mikään valtava hitti alusta ei ole ollut. Yhtiön mukaan se ton toimittanut markkinoilla kaikkiaan 40 miljoonaa Wear-piiriä.

Eilisen lehdistötilaisuuden tärkein anti oli – yksityiskohtaisten tietojen puuttumisen lisäksi – ilmoitus, että Qualcomm panostaa vahvastia omaan Wear-ekosysteemin kiihdyttämiseen. Wearables Ecosystem Accelerator -ohjelmaan osallistuu yli 60 yritystä ja mukana on puettavien laitteiden isoja nimiä kuten Arm, BBK, Fossil, Oppo, Verizon, Vodafone ja Zebra.

Qualcomm Technologies jatkaa investointejaan uusiin Snapdragon Wear -alustoihin vastaamaan asiakkaiden monipuolisia tarpeita monissa käyttöjärjestelmissä ainutlaatuisella hybridiarkkitehtuurilla, ohjelmistojulkaisuilla ja referenssimalleilla.

Kuten älypuhelimissa, Snapdragon Wear -alustan suurin kilpailija älykelloissa on Apple. Apple myi pelkästään viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yli 20 miljoonaa älykelloa, joten sen volyymit ovat selvästi eri tasolla.

Kilpailu on myös kovenemassa älykelloissa. Esimerkiksi Huawein ensimmäinen Harmony OS -alustaan perustuva Watch 3 Pro toimii yhtiön omalla HiSilicon-prosessorilla. Huawei on käytännössä toinen suuri valmistaja, joka on Snapdragon Wear -piirien ulottumattomissa.