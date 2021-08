Spektrometri vihdoin valmis älypuhelimeen

Miltä tuntuisi, jos älypuhelimesi osaisi kertoa, kuinka palon sokeria ruuassa on tai kuinka kostea joku pinta on? Nyt tästä näyttää tulevan todellisuutta. Belgialaisesta IMEC-tutkimuskeskuksesta irrotettu Spectricity on kehittänyt riittävän pienen spektrianturin, jotta se voidaan integroida älypuhelimeen.

Yhtiön tutkijat kehittivät jo IMEC-projektissa patentoidun kiekkotason hyperspektrien suodatintekniikan, joka voidaan integroida normaaliin CMOS-anturien tuotantoon. Anturi kykenee mittaamaan säteilyä 350-1000 nanometrin alueella 5-30 nanometrin tarkkuudella.

Spektrometriä voidaan käyttää esimerkiksi sykkeen, veren happipitoisuuden tai ihon nesteytyksen seurantaan. Hyperspektrikameraa voidaan puolestaan käyttää määrittämään, onko vaikkapa ruoka tuoretta. Muihin mahdollisiin sovelluksiin kuuluvat väärennösten havaitseminen ja parannettu lisätty todellisuus (AR).

Spektrometrejä on kehitetty Suomessakin. Spectricityn ratkaisun etuna on, etteivät sen suotimet vaadi monimutkaista ja tilaa vievää optiikkaa tai kotelointeja, hidasta skannausta tai hienostunutta kalibrointia. Tämä laskee ratkaisun kustannukset tasolle, jolla tekniikan tuominen kuluttajalaitteisiin on käytännössä järkevää.

Spectricity on nyt onnistunut keräämään 14 miljoonan euron rahoituksen, jonka myötä sen anturit saadaan kaupallistettua. Lisätietoa Spectricityn tekniikasta täällä.