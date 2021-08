Sveitsiläinen u-blox on esitellyt sarjan autolaatuisia paikannusmoduuleja, jotka toimivat jopa 105 asteen lämpötilassa. NEO-M9L-moduulit ja M9140-KA-DR-siru on rakennettu u-blox M9 GNSS -alustalle, ja ne käyttävät lokipaikantaa (dead reckoning) tarkkojen sijaintitietojen tuottamiseen, kun satelliittisignaalit eivät ole käytettävissä.

Nordic Semiconductor tunnetaan erityisesti pienen tehonkulutuksen radiopiireistään. Yhtiö esitteli alkukesästä ensimmäisen PMIC:n virranhallintapiirin omille järjestelmäpiireilleen. Nyt jakelija Farnell on ryhtynyt myymään uutuutta.

OnePlus on tuonut ennakkomyyntiin langattomat Buds pro -nappikuulokkeensa. Niissä yritys houkuttelee ostajia kännyköistään tutuilla ominaisuuksilla: nopealla latauksella ja hyvällä akkukestolla. Uutuusnapit ovat samalla OnePlussan ensimmäiset aktiivisella kohinanvaimennuksella varustetut.

Kalifornialainen BrainChip kertoo saaneensa ensimmäiset Akida-tekoälypiirinsä Socionextin tuotantolaitoksilta Yhdysvalloissa. Erikoista uutisessa on se, että valmistuksessa käytetyt maskisarjat on valmistettu Taiwanissa TSMC:n tehtailla.

Asuksen pelibrändi ROG tunnetaan tehokkaista läppäreistään ja pelipuhelimistaan. Maaliskuussa se esitteli ROG 5 -pelipuhelimen. Vain viisi kuukautta myöhemmin Asus esittelee päivitetyn version. Se saattaa olla tämän hetken tehokkain puhelin.

Autonomisten ajoneuvojen täytyy jatkuvasti tietää, mitä niiden ympärillä tapahtuu. Useimmille tämä tarkoittaa useiden anturitekniikoiden yhdistämistä, vaikka esimerkiksi Tesla onkin hylännyt valotutkan. Ehkäpä ratkaisu on ollut hätiköity, kuten Toshiban uusin lidar osoittaa.

Vielä viisi vuotta sitten Intelillä oli hallussaan 80 prosenttia prosessorien markkinoista. Yhtiön ongelmat erityisesti 10 nanometrin prosessiin siirtymisessä antoivat AMD:lle mahdollisuuden vakuuttaa sekä valmistajia että kuluttajia.

Puolijohdeala kasvaa tänä vuonna 25,1 prosenttia, ennustaa WSTS-järjestö (World Semiconductor Trade Statistics). Mikropiirejä tullaan myymään 551 miljardilla dollarilla. Kasvu jatkuu ripeänä myös ensi vuonna.

Intel on esitellyt kokonaan uuden tuoteryhmän. Yhtiö aioo oensi vuonna tuoda markkinoille pelaajille suunnatun erillisgrafiikkapiirien perheen. Arc-piirillään se haluaa haastaa Nvidian ja AMD:n. Ensimmäisenä tulollaan on koodinimellä Alchemist kehitettävä piiri, jota luvataan markkinoille ensi vuoden alkupuolella.

Lenovon omistama Moto-brändi on julkaissut uusimman älypuhelimensa. Sen vetonaulana on lataus, jolla saadaan 12 tunnin edestä virtaa vain 12 minuutissa. Mutta miksi mallinimi on niin älytön? Uusimman Motorola-puhelimen mallimerkintä on nimittäin g60s. Sillä kuitenkin saa käyttöönsä paljon ominaisuuksia 299 eurolla. Myyntiin laite tulee elokuun lopulla.