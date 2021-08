Puolustusjärjestelmät, merenpohjan mittausjärjestelmät ja kaukokartoitussovellukset edellyttävät tarkkaa ajoitusta tehtävän onnistumiselle. Piiritason atomikellot (CSAC, Chip Scale Atomic Clocks) varmistavat vakaan ja tarkan ajoituksen silloinkin, kun paikannussatelliittien signaalit eivät ole käytettävissä.

Schneider Electric on tuonut markkinoille Easy UPS 3L:n, joka on uusin malli 3-vaiheisen Easy UPS -laitteiden valikoimaan. Sen käyttöönotto on yksinkertainen sekä nopea ja se tarjoaa paremman sähkön saatavuuden ja ennustettavuuden keskisuurille sekä suurille liikerakennuksille, datakeskuksiin ja kevyisiin teollisuuden UPS-sovelluksiin.

ETN pääsi vierailemaan Norjan Hortenissa Norautronin tehtaalla, jossa lisätään nyt nopeasti sähköautojen Easee-laturin tuotantoa. Norautronille kotimainen laturi on jättipotti, sillä tuotantotilaa kasvatetaan koko ajan ja laturituotantoon on tulossa 5060 henkeä lisää.

Paikkatieto on yhä keskeisempi osa verkossa toimivien laitteiden sovelluksia. Aina helppoa satelliittisignaalia ei ole kuitenkaan saatavilla, joten LTE- ja 5G-standardeihin on lisätty oma paikannustekniikka. Nyt Anritsu ja Mediatek ovat esitelleet ratkaisun, jolla tätä OTDOA-paikannusta voidaan testata.

Piilaaksolainen EdgeQ on esitellyt ensimmäisen tuotteensa, joka lupaa mullistaa mobiiliverkkojen tukiasemien suunnittelun ja toteutuksen. Kyse on RISC-V-pohjaisesta piiristä, joka on täysin ohjelmoitava. Yhtiö itse kutsuu sitä ”5G-tukiasemaksi yhdellä sirulla”.

PCI Express on suosituin ja käyttökelpoisin PC-liitäntä ja nyt siinä ollaan tekemässä isoa hyppäystä eteenpäin. Ennen kuin nopeampi liitäntä tulee kuluttajien käyttöön, tarvitaan kuitenkin uutta protokollaan ja äärimmäisen nopeaa signaalinkäsittelyä tukevia ohjainpiirejä. Nyt niitä on alkanut ilmestyä.

Markkinoille on nyt tullut kuudennen polven wifi-tekniikka, joka on nostanut maksiminopeudet jopa 5 gigabittiin sekunnissa. IEEE työstää kuitenkin jo seuraavaa sukupolvea, joka tunnetaan nimellä 802.11be. Sen myötä wifi-verkon nopeus kasvaa reititintä kohti jopa 30 gigabittiin sekunnissa.

Musiikin kuuntelu on siirtynyt lähes tyystin Bluetoothilla yhdistettyjen nappikuulokkeiden varaan. Niiden kehitys on ollut parina viime vuonna erittäin nopeaa ja esimerkiksi vastamelutoiminnon saa jo edullisempiinkin nappeihin. Samalla on käynyt selväksi, että mekaniikkasuunnittelu on noussut erittäin tärkeään rooliin.

Arm on ilmoittanut, että sen älypuhelinpiirit muuttuvat ensi vuonna täysin 64-bittisiksi. Tämä tarkoittaa, että puhelimet eivät enää tue 32-bittisiä sovelluksia. Mitä käyttäjän pitää tehdä maailman nyt muuttuessa 64-bittiseksi? Onneksi ei oikeastaan yhtään mitään.

Puolijohdekomponenttien saatavuus on aiheuttanut huolta maailmanlaajuisesti niin elektroniikkateollisuuden kuin koko maailmatalouden piirissä. Pyrkimyksissä palata kohti normaalia olotilaa Covid 19 -pandemian jälkeen maailman talouskehityksen tukeminen on tärkeässä asemassa useimpien hallitusten asialistalla. Kuluttajilla on säästynyt ylimääräistä rahaa kulutusta varten, kun virus on estänyt matkustelua. Mutta kulutusta hidastaa, jos pula komponenteista vaikeuttaa elektroniikkavalmistajien tuotantoa, jolloin vaikutukset hidastavat osaltaan koko maailmantalouden elpymistä.