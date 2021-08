Mihin IoT on menossa? Lataa e-kirja ilmaiseksi

Farnell on julkaissut uuden raportin, jossa analysoidaan esineiden internetin (IoT) suuntauksia kolmen vuoden datankeruun ja tutkimuksen perusteella. The Future is IoT - Analyzing Industry Trends -raportti on saatavana ilmaisena e -kirjana ja äänikirjana, joka tarjoaa suunnittelijoille insinööreille arvokasta tietoa ja analyysiä IoT:n tulevaisuudesta.

Raportissa tarkastellaan IoT:n soveltamista nykyään ja analysoidaan toimialoja, joilla IoT:llä on suurin vaikutus. IoT-tekniikkaa käytetään aktiivisesti monilla kriittisillä toimialoilla, mukaan lukien teollisuus 4.0, kotiautomaatio, tekoäly (AI), älykkäät kaupungit, energianhallinta, auto- ja kuljetusvälineet, terveydenhuolto, lääketieteelliset ja puettavat laitteet. Raportti paljastaa myös muutokset esineiden internetin alalla, jotka ovat aiheuttaneet COVID-19-pandemia.

Raportin mukaan tietoturva on IoT-ratkaisuja suunnittelevien insinöörien suurin huolenaihe ja erittäin tärkeä prioriteetti. Nopeimmin IoT kasvaa teollisuuden automaatiossa, erityisesti koneiden välisinä yhteyksinä ja etävalvontana.

Suosituin alusta toteuttaa IoT on korttitietokone. Yhä useammin ne liitetään verkkoon langattomasti, mikä on ohittanut langallisten liitäntöjen määrän.

Raportin pääsee lataamaan täältä.